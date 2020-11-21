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Aktüel ABD'nin Wisconsin eyaletindeki silahlı saldırıda en az 8 kişi yaralandı
Aktüel

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki silahlı saldırıda en az 8 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 11:28:55 -
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki silahlı saldırıda en az 8 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - ABD'nin Wisconsin eyaletinin Wauwatosa kentinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıda en az 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Wauwatosa Polis Şefi Barry Weber, yaptığı açıklamada, Mayfair Mall adlı alışveriş merkezinde öğle saatlerinde bir silahlı saldırganın çevreye ateş açtığını ve biri 18 yaşından küçük 8 kişiyi yaraladığını bildirdi.

Weber, polis ekiplerinin, görgü tanığı ifadelerine göre 20'li veya 30'lu yaşlardaki beyaz bir erkek olan saldırganı arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Saldırını sebebinin henüz net olarak belirlenemediğini ifade eden Weber, ilk incelemelerde saldırının bir tartışmadan kaynaklandığı ve planlı olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

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