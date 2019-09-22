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ABD'nin 'Vuralım ama ses çıkarmayın, konu kapansın' mesajına sert cevap: 1 vurursanız 10 yersiniz!

İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ABD'nin kendilerine "Biz de bir noktayı vuralım ve siz buna ses çıkarmayın. Dava bu şekilde kapansın." mesajı gönderdiğini ifşa ederek sert cevap verdi. Musevi "Eğer bir vurursanız 10 yersiniz" dedi.

22 Eylül 2019 Pazar 00:00
ABD'nin 'Vuralım ama ses çıkarmayın, konu kapansın' mesajına sert cevap: 1 vurursanız 10 yersiniz!

Musevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ABD'nin düşürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) ve buna yönelik misillemesiyle ilgili iddialarda bulundu.

ABD'lilerin İran'a "Biz de bir noktayı vuralım ve siz buna ses çıkarmayın. Dava bu şekilde kapansın." şeklinde mesaj gönderdiğini iddia eden Musevi, Tahran yönetiminin buna "Eğer bir vurursanız 10 yersiniz." şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Musevi, savaşın başlangıcının ABD'nin elinde olmasının mümkün olduğunu fakat bitişin İran'a bağlı olacağını savunarak, "Çatışma başlarsa inisiyatif bizim elimizde olacaktır ve belirlediğimiz zamana kadar çatışmalar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Devrim Muhafızları Ordusu, 20 Haziran'da Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya atılan füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın "uluslararası hava sahasında" uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter'dan paylaştığı mesajında ABD'ye ait insansız hava aracını düşüren Tahran'a "İran çok büyük bir hata yaptı." sözleriyle tepki göstermiş ve 18 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda, ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden İran'a ait insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında artan gerginliğin çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 23:59
  1. Ordu
  2. Hürmüz Boğazı
  3. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı
  4. İran
  5. ABD

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