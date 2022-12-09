ABD’nin ve Avrupa’nın uykuları kaçacak! Dünyanın ilk C919 uçağı göklerde

Yeni Akit Ankara

ABD’nin Boeing, Avrupa’nın Airbus uçak devlerinin uykularını kaçıracak gelişmeye ilişkin haber Çin’den geldi. Dünyanın ilk C919 uçağı bugün Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı’ndan Shanghai Hongqiao Havalimanı’na uçtu.

İlk C919 uçağı bu sabah resmi bir törenle China Eastern Airlines’a teslim edildi. COMAC şirketi China Eastern Airlines’a dünyanın ilk C919 hatıra anahtarını ve uçak satış sertifikasını verdi. Çin Sivil Havacılık İdaresi China Eastern Airlines’a C919 uçağı için tescil sertifikası, uçuşa elverişlilik sertifikası (AC) ve telsiz lisansını teslim etti.

COMAC, kısa bir süre önce C919 seri halinde üretilmesine olanak sağlayacak olan ruhsatı almaya hak kazanmıştı. Söz konusu model ilk uçuşunu 2017 yılında başarıyla gerçekleştirmişti. C919 bu yılın eylül ayında ise tasarımının uçuş güvenliği ve sefere elverişlilik ölçütlerine ve ayrıca çevre gereklerine uygun olduğuna ilişkin belgeleri elde etti. Öte yandan Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) 15 pilotun C919 yolu uçağı sürmek için yeterlilik aldığını açıkladı. Bu, C919 yolcu uçağının yakında teslim edileceğine ve hizmete gireceğine işaret ediyor.