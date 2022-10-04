ABD’nin ünlü dergisi Forbes: ‘Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor’

Türkiye’de bir kesimin rahatsız olduğu askeri alandaki teknolojik gelişmeler, ABD’de birilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Emir Hüseyin imzalı makalede Türkiye’nin ürettiği SİHA ve İHA’ları dünyanın birçok bölgesinde görmenin mümkün olduğu vurgulanarak, ülkemizin yaptığı bu teknolojik savaş aletlerinin Azerbaycan’a savaş kazandırdığı kaydedildi.

İşte Forbes’ta yayınlanan, ‘’Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor’’ ifadeleriyle yer alan o makale;

Türkiye’nin savunma bütçesi yılda 20 milyar doların biraz üzerinde, ancak bu küçük bütçeyle elde ettikleri şey ufuk açıcı. Türkiye’nin bir Kürt isyanına karşı çıktığını, Katar’ı KSA ve BAE ile arasındaki soğuklukta desteklediğini, Suriye’de önemli operasyonlara katılırken Libya’da GNA’yı desteklediğini düşünün.

Bütün bunların yanı sıra, Türk müdahalesi Azerbaycan’a Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a karşı savaşını kazandırdı. Ve şimdi Türkiye, Rusya ile arasındaki soğuklukta Ukrayna’ya hatırı sayılır bir destek veriyor.

Son Türk askeri gelişmelerinden çıkarılacak önemli bir ders, özerkliğin yoğun kullanımı yoluyla uygun maliyetli güç projeksiyonudur. 20+ milyar dolarlık Türk savunma bütçesi, NATO’nun en büyük ikinci silahlı kuvvetini ayakta tutuyor ve aynı zamanda şu anda 700’den fazla ayrı savunma projesi yürüten yerli bir savunma endüstrisini beslemek için akıllı yatırımlara yer açıyor.

Bu projeler gelecekteki savaşlara bir bakış sağlar ve yelpazeyi etki alanları, savunma ve saldırı yetenekleri arasında genişletir ve donanım ve yazılımı içerir.

Birkaç örnek:

Kargu Drones: Tam otonom anti-personel ve anti-zırhlı quadcopter drone’lar. 5 km menzil ve 30 dakika dayanıklılık ile Kargu drone’ları tek operatör tarafından konuşlandırılabilir ve kullanılabilir. Bunlar Libya’da ve belki de Dağlık Karabağ’da savaşta test edildi.

TB2: Baykar’ın TB2’si şu anda herhangi bir Çinli veya ABD ERKEK dronundan önce dünyanın en çok ihraç edilen dronu. Koral gibi Türk EW (Elektronik Harp) sistemleriyle uyumlu olarak Rus AD (Hava Savunma) sistemlerini başarıyla ele geçirdiği Suriye’de ve Ermeni kuvvetlerine karşı kapsamlı savaş testlerinden geçmiştir. Aselsan’ın CATS EO/IR görüş sistemi ile donatılan ve Türk yapımı MAM-C, MAM-L ve LUMTAS hassas mühimmatla donanmış olan TB2, yüzlerce AD, zırh ve topçu atışıyla ödüllendirildi.

Anka-S & Aksungur: Anka, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin TB-2’ye kıyasla daha büyük ve daha yetenekli drone sistemidir. Aksungur, ASW (Anti Submarine Warfare) görevleri yapabilen yeni bir drone.

Akıncı: 38.000 fitte yaklaşık 26 saat uçarak dayanıklılık rekoru kıran yeni Baykar drone. Drone, 3.000 librelik büyük bir yük taşıma kapasitesine sahip ve Türk tarafından geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan BVRAAM (Görsel Menzilli Havadan Havaya Füze) ve WVRAAM’leri (Görsel Menzilli Havadan Havaya Füze) konuşlandıracak.

MIUS Nexgen Drone: Baykar’ın Mach 1 yetenekli çok amaçlı drone’unun 2023’te uçması planlanıyor. Havadan havaya ve havadan karaya görev yapabilen MIUS, önemli bir seferi muharebe kabiliyeti sağlamak için Anadolu LHD’de konuşlandırılacak. Tahminler, 50’ye kadar Baykar TB-3 ve MIUS drone’unun Anadolu tarafından taşınacağını gösteriyor.

Roketsan Alka Laser: Bir karşı UAS güdümlü enerji silahı olan Alka, Libya’da konuşlandırıldı ve 2019’da bir Çin WL2 drone’unu imha etti. 50 Kw lazer/EM silahı, drone sürülerini mümkün olduğu kadar devre dışı bırakma yeteneği ile 1 km’lik bir yok edici menzile sahip. 4 km uzaklıkta.

Aselsan Koral EW Sistemi: 200 km çalışma menziline sahip ve bir dizi radarı bozabilme ve başka şekilde bozabilme özelliğine sahip kara tabanlı elektronik saldırı sistemi.

Silahlı USV’ler ULAQ, RD09 ve USV-11: ASW, AAW, ASuW ve diğer rollerde konuşlandırılabilen çoklu Türk USV’leri. Silahlanmaların tümü, L-UMTAS ve Türk SAM’leri gibi çoğunlukla yerel Türk sistemleridir. Yüksek hızlarda çalışabilir ve sürü etkindir.

Drone Carrier LHD Anadolu: 2022 yılında hizmete girmesi planlanan 27.000 ton Anadolu, 50 adet AA ve A2G görev yapabilen drone taşıyabilen, Türkiye’de inşa edilmiş bir LHD’dir. Gemi aynı zamanda bir komuta merkezi görevi görecek ve otonom USV’ler tarafından korunacak.

Sapan Hipersonik EM Silahı: Türk TÜBİTAK araştırma konseyi, mermileri hipersonik hızlara sevk edebilen bir elektromanyetik raylı silah olan Sapan’ı geliştiriyor.

Bu etkileyici çeşitlilikteki sistemlere ek olarak, Altay tankı, Gökbey taarruz helikopteri, insansız savaş helikopteri çalışmaları, SOM (Standoff Missile) seyir füzeleri ailesi, modern Milgem korvet, Hisar SAM ( Karadan Havaya Füze) sistemi, Aselsan EIRS S-bant erken uyarı radarı, yerli AESA radarı ve hatta TAI TFX 5. Nesil savaş projesi.

Türk silah sistemleri yatırımları, henüz gelişmemiş bir uzay limanı gibi altyapı projeleriyle birlikte ele alındığında, yeni nesil savaşa yüksek kaldıraçlı, düşük bütçeli, entegre bir yaklaşım sergiliyor. EW, Altay gibi bir MBT (Ana Muharebe Tankı) üzerindeki yükü azaltan UGV’lerin (İnsansız Kara Araçları) yolunu açan dronları artırıyor… EM topçusu. Bu arada komuta kontrol bağlantıları yedekli ve uydu üzerinden çalışıyor, dronlar üzerinden aktarılıyor ve Anadolu’daki gibi sabit ve mobil komuta merkezlerine yönlendiriliyor. F-16’lar gibi mevcut eski platformlar, yerel AESA (Etkin Elektronik Olarak Taranan Dizi) radarları, yerel olarak geliştirilen BVRAAM’ler ve MIUS benzeri yüksek hız ile güçlendirilecek sırada sıraya giriyor.

Türk askeri gelişmelerini incelemekten ortaya çıkan tablo, Savunma Bakanlığı’nın kısmen tekrarlasa iyi yapabileceği bir tablodur; uygun maliyetli yükseltmeler, yeni nesil yatırımlar, drone taşıyıcı gemiler gibi cesur platform geçişleri ve tüm alanlarda özür dilemeyen bir özerklik arayışı.

Kısacası, makul bir fiyata etkileyici bir Hyperwar makinesi.

Türkiye’nin aynı anda sürdürdüğü çok sayıda angajman etkileyici ve elde edilen sonuçlar dikkati hak ediyor. Bunların çoğu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geliştirilen yenilikçi silah sistemleri, taktikleri ve stratejileri sayesinde mümkün olmuştur ve bunlar ciddi şekilde incelenmeye değerdir.