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Dünya ABD'nin Ukrayna'ya vereceği mühimmat ve silahlar belli oldu!
Dünya

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği mühimmat ve silahlar belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-04-24 22:54:00 -
ABD'nin Ukrayna'ya vereceği mühimmat ve silahlar belli oldu!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı 95 milyar dolarlık dış yardım paketinden Ukrayna'ya verilecek ilk askeri yardımın içeriği hakkında bilgilendirmede bulundu.

Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasında, "ABD, Rusya'nın saldırganlığına karşı ülkelerini ve özgürlüklerini savunan cesur Ukrayna halkını desteklemek amacıyla bugün Ukrayna'ya önemli bir yeni silah ve teçhizat paketini duyurmaktadır." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün gece onayladığı 95 milyar dolarlık dış yardım paketinden Ukrayna'ya ayrılan 61 milyar dolarlık bölüm dahilinde duyurulan bu ilk yardım sevkiyatının değerinin 1 milyar doları bulacağı açıklandı.

Yardım paketinde hava savunma füzeleri, yüksek hareket kabiliyetine sahip topçu roket sistemi (HIMARS) mühimmatları, top mermileri, zırhlı araçlar, hassas hava mühimmatları, tanksavar silahları gibi acil ihtiyaç duyulan askeri malzemelerin bulunduğu belirtildi. Ayrıca, paketin hafif silah, teçhizat ve yedek parçaları da içerdiği kaydedildi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı da yazılı açıklama ile yeni yardım paketiyle, ABD Başkanı Biden ve hükümetinin Ağustos 2021'den bu yana Savunma Bakanlığı envanterlerinden Ukrayna'ya 56'ncı defa yardım göndermiş olacağını belirtti.

Bakanlık, 1 milyar dolarlık askeri yardım içinde 155 milimetre top mermileri, Javelin ve AT-4 tanksavarlar, güdümlü TOW füzeleri, mayına dayanıklı MRAP ve Bradley zırhlı araçları ile Stinger alçak irtifa hava savunma füzeleri gibi özel mühimmatların bulunduğu bilgisini paylaştı.
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Kaynak: AA

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