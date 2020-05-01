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Teknoloji

ABD'nin uçak gemisinde Kovid-19 vaka sayısı artıyor

ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" isimli uçak gemisinde koronavirüs vaka sayısı 1155'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 11:02:00 -
ABD'nin uçak gemisinde Kovid-19 vaka sayısı artıyor

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, Amerikan savaş gemilerindeki güncel Kovid-19 verilerinin son kez kamuoyu ile paylaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, gemilerdeki vaka durumlarının bundan sonra kamu ile paylaşılmamasının nedenine ilişkin herhangi bir neden belirtilmedi. Ancak savaş gemilerindeki vakaların son zamanlarda tartışmalara neden olmasının donanmanın bu karar almasında etkili olduğu ifade ediliyor.

Donanmanın açıklamasına göre, Roosevelt uçak gemisindeki Kovid-19 vaka sayısı 1155'e çıktı.

Uçak gemisinde görevli 43 asker iyileşirken 3 askerin ise Guam Adası'nda tedavi altına alındığı, bir askerin ise bölgeden tahliye edildiği belirtildi.

Diğer taraftan açıklamada, ABD'nin "USS Kidd" muhrip gemisindeki vaka sayısının da 78'e yükseldiği bildirildi.

Kidd muhrip gemisi, Pentagon tarafından Kovid-19 salgını nedeniyle ABD'nin güney kıyılarında artan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla bölgeye sevk edilmişti.

Gemide sağlık durumları ağırlaşan 15 askerin bölgede görev yapan "USS Makin Island" amfibi gemisine nakledildiği kaydedilmişti.

Kidd muhripi dezenfekte edilmek üzere San Diego'daki donanma üssüne getirilmişti.

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