ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!

Amerika'nın saygın gazetelerinden Washington Post (WP), ABD'nin Türkiye'ye güvenli bölge için nihai (son) bir teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. Haberde teklifin detaylarına yer verilirken, Trump yönetiminin, bu teklifin reddedilmesi durumunda, Türkiye'nin operasyona iki hafta içinde başlamasını beklediğini yazdı.

ashington Post (WP) gazetesinin "ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Türk işgalini durdurmak için son bir hamle başlattı" başlıklı haberde, "ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir heyet bugün Türk yetkililere ABD'nin nihai (son) teklifini sunacak" denildi.

Haberde Trump yönetiminin, bu teklifin reddedilmesi durumunda, Türkiye'nin iki hafta içerisinde kuzeydoğu Suriye'ye operasyon başlatacağını beklediğini yazdı.

ABD'nin sunması beklenen teklifi şu şekilde:

Güvenli bölge 9 mil (14-15 km) derinliğinde olacak.

Güvenli bölge Türkiye-Suriye sınırı boyunca 87 mil (140 km) uzunluğunda bir hat şeklinde oluşacak. (Bu uzunluğa göre, YPG'nin Kandil ve Sincar ile olan bağlantısı kesilmiyor.)

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silahlar yok edilecek.

Güvenli bölgede Türk ve Amerikan askerleri ortak devriye atacak.

"Türkiye operasyon başlatırsa..."

WP'nin haberinde en dikkat çeken nokta ise, Türkiye'nin operasyon başlatması halinde Trump yönetiminin YPG'yi yasal olarak koruma yetkisinin olmadığının belirtilmesi. Haberde bu ayrıntı şu şekilde anlatılıyor: "Eğer Türkiye ABD'nin tampon bölge konusundaki ricasını kabul etmezse, Trump yönetimi kongrenin verdiği mevcut yetkilerle Kürt savaşçıları korumak için müdahale edemez."

Türkiye'nin istediği güvenli bölge formülü ise şu şekilde:

Güvenli bölge 32 km derinliğinde olacak. Güvenli bölge 460 km genişliğinde olacak. (Türkiye'nin teklif ettiği bu uzunluğa göre, YPG'nin Kandil ve Sincar ile olan bağlantısı kesiliyor.) Oluşturulan tampon bölgede sadece Türkiye olacak. YPG'ye verilen tüm ağır ve hafif silahlar toplanacak.