0553 313 94 23

ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!

Washington Post gazetesi, ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından harekete geçtiğini yazdı. Trump'ın Türkiye'ye bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:21
ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!

Amerika'nın saygın gazetelerinden Washington Post (WP), ABD'nin Türkiye'ye güvenli bölge için nihai (son) bir teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. Haberde teklifin detaylarına yer verilirken, Trump yönetiminin, bu teklifin reddedilmesi durumunda, Türkiye'nin operasyona iki hafta içinde başlamasını beklediğini yazdı.

ashington Post (WP) gazetesinin "ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Türk işgalini durdurmak için son bir hamle başlattı" başlıklı haberde, "ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir heyet bugün Türk yetkililere ABD'nin nihai (son) teklifini sunacak" denildi.

Haberde Trump yönetiminin, bu teklifin reddedilmesi durumunda, Türkiye'nin iki hafta içerisinde kuzeydoğu Suriye'ye operasyon başlatacağını beklediğini yazdı.

ABD'nin sunması beklenen teklifi şu şekilde:

Güvenli bölge 9 mil (14-15 km) derinliğinde olacak.

Güvenli bölge Türkiye-Suriye sınırı boyunca 87 mil (140 km) uzunluğunda bir hat şeklinde oluşacak. (Bu uzunluğa göre, YPG'nin Kandil ve Sincar ile olan bağlantısı kesilmiyor.)

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silahlar yok edilecek.

Güvenli bölgede Türk ve Amerikan askerleri ortak devriye atacak.

"Türkiye operasyon başlatırsa..."

WP'nin haberinde en dikkat çeken nokta ise, Türkiye'nin operasyon başlatması halinde Trump yönetiminin YPG'yi yasal olarak koruma yetkisinin olmadığının belirtilmesi. Haberde bu ayrıntı şu şekilde anlatılıyor: "Eğer Türkiye ABD'nin tampon bölge konusundaki ricasını kabul etmezse, Trump yönetimi kongrenin verdiği mevcut yetkilerle Kürt savaşçıları korumak için müdahale edemez."

Türkiye'nin istediği güvenli bölge formülü ise şu şekilde:

Güvenli bölge 32 km derinliğinde olacak. Güvenli bölge 460 km genişliğinde olacak. (Türkiye'nin teklif ettiği bu uzunluğa göre, YPG'nin Kandil ve Sincar ile olan bağlantısı kesiliyor.) Oluşturulan tampon bölgede sadece Türkiye olacak. YPG'ye verilen tüm ağır ve hafif silahlar toplanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:21
  1. ABD
  2. tRUMP
  3. YPG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burhaniyeli esnaftan anlamlı kampanya
    1. Burhaniyeli esnaftan anlamlı kampanya
    2. "Yunanistan’daki Türkler milli ve dini..
    3. MEB Türkiye'nin 'eğitim haritasını'..
    4. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu..
    5. NATO komutanları, İzmir Büyükşehir..
    6. Fibromiyalji hastaları bunlara dikkat
    7. TOKİ Suşehri konut satışları Suşehri..
    8. İlk spor kompleksi için imzalar atıldı
    9. Kars’ta, genç çiftçi hayvan..
    10. Japonya Rusya'ya nota!
    11. Thompson üzümünün Buldan’da deneme..
    12. Samsun’da 263 litre kaçak içki ele..
    13. Gazişehir Gaziantep'te sezon..
    14. Adanalı aşçılardan Mengen’de..
    15. Selçuklu Belediyespor Wushu Kung-Fu..
    16. Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
    17. Bakan Soylu'nun talimatı sonrası..
    18. YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde..
    19. Kardeşlerin silahlı bıçaklı kavgası: 2..
    20. Trafik ışıklarına yuva yapan kumruya..
    21. Bahçesinde 22 kök dişi Hint keneviri..
    22. Atatürk Üniversitesi eğitim ağını..
    23. Altın fiyatları
    24. Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı..
    25. Pompalı tüfekli saldırgan adliyeye..
    26. Aksa Elektrik, Türkiye’nin en büyük..
    27. İlk kurşun hikayesi ve...
    28. Ereğli’de zabıta denetimleri
    29. Trabzonspor tribünlerine yeni bir..
    30. Salihli’nin sorunları bir bir çözülüyor
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!