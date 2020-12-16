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Dünya ABD'nin Türkiye yaptırımına Pakistan'dan tepki
Dünya

ABD'nin Türkiye yaptırımına Pakistan'dan tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasından derin endişe duydukları belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:56:00 -
ABD'nin Türkiye yaptırımına Pakistan'dan tepki

Pakistan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasından derin endişe duyduğunu açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan’ın prensip olarak herhangi bir ülkeye karşı tek taraflı zorlayıcı önlemlerin uygulanmasına karşı olduğu belirtildi.

Pakistan'dan ABD yaptırımlarına tepki

Açıklamada, Pakistan’ın Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik paha biçilemez rolünü kabul ve takdir ettiği vurgulanırken İslamabad yönetiminin ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulaması konusunda "derin endişe" duyulduğuna dikkat çekildi.

Pakistan halkı ve hükümetinin Türk halkı ve hükümetine ulusal güvenlik, barış ve refah arayışında güçlü desteğinin yinelendiği açıklamada, İslamabad yönetiminin her zaman olduğu gibi bu ortak hedeflere ulaşma yolunda Türk halkı ve hükümetinin yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.

ABD'nin yaptırımları

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

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