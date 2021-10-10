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Gündem ABD'nin terör sevgisi! İhanetin böylesi görülmedi
Gündem

ABD'nin terör sevgisi! İhanetin böylesi görülmedi

ABD ordusu Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye zırhlı araçlarla eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 23:29:00 -

Türkiye'yi müttefik olarak nitelendiren ABD'nin, tüm uyarılarına rağmen Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği eğitim ve yardımlar sürüyor.

DEAŞ'la mücadele bahanesiyle tıbbi askeri ve teçhizat yardımlarının ardı arkası kesilmiyor.

Teröristlere havadan indirme, sızma, ağır silah kullanımı gibi savaş teknikleri öğretiliyor.

Teröristlere zırhlı araç eğitimi

Son olarak zırhlı araç verilen teröristlere, hedef vurma teknikleri öğretildi. Zırhlı araçlı eğitim, kameralara yansıdı.

Eğitim sonrası eylemlere katılıyorlar

Öte yandan silahla donatılan teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda aldıkları eğitimlerden sonra eylemlere katılıyor.

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