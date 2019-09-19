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ABD'nin terör örgütü PKK'ya silah sevkiyatı devam ediyor

Terör örgütü PKK/YPG, ABD'nin DEAŞ bahanesiyle kendilerine verdiği ağır silahları Türkiye'nin olası operasyonuna karşı sınır hattı boyunca kazdığı siper ve hendeklere yerleştirmeye devam ediyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:43
ABD'nin terör örgütü PKK'ya silah sevkiyatı devam ediyor

Yeni Şafak’ın bölge kaynaklarından aldığı bilgiler, ABD’li sivil ve askeri makamların PKK terör örgütünün tünelleri imha ederek sınır hattından çekildiği iddiasının zıddına örgütün sınır boyu teyakkuz halinde olduğunu ortaya çıkardı.

Son 2 aylık dilimde PKK’ya giden silah ve cephaneler önce El Hol, Çelebiye ve Tel Baydar’da inşaa edilen silah depolarına ulaştı. Bölge genelinden elde edilen bilgiler dahilinde hazırlanan raporda, terör yapılanmasının Rimeylan, Dırbesiye, Mabede, Cevvadiye, Aynel Arab, Tel Abyat, Malikiyye, Amude, Kahtaniyye, Hofe ve Mabede cephesini 12 bin kişilik militan takviyesi ile güçlendirdiğini belirtiliyor.

Sınır hattına yüzlerce füze ve top konuşlandırıldı

ABD silah depolarından cephe hattına yollanan 135 adet 40 kilometre menzile sahip Ard el Ard (yerden yere) füze Aynel Arab’ta buğday silolarına yerleştirildi. Ağustos ayı sonlarında Tel Baydar ABD silah deposundan getirilen ve Kamışlı-Nafekir ve Tel Zivan’da bekletilen 80’den fazla füze ve top bataryası sınıra daha yakın Tel Maruf ve Ebu Hafız’a taşındı.

Bu sevkiyatta yer alan silahlar arasında 50 kilometre menzile sahip toplar da yer alıyor. Yine PKK’nın en büyük askeri karargahları arasında yer alan Haseke-Tartab bölgesinde ki 54. Alay’dan 180 mm’lik 38 kilometre menzile sahip 50 top sınıra yakın Ferfera köyüne nakledildi.

DEAŞ-PKK ortaklığı ile bombalı araçlar hazırlandı

Türkiye’ye karşı yapılan savaş hazırlıkları arasında terör örgütleri DEAŞ-PKK işbirliği ile hazırlanan bombalı araçlarda bulunuyor. PKK yönetiminin Kamışlı’da DEAŞ militanlarına tahsis ettiği demir fabrikasında hazırlanan 40 adet kamyon, taksi ve kamyonetten oluşan (modifiye) bombalı araç Resul Ayn ve Tel Abyat sınırına yollandı. Araçlar kamufle edildi ve saldırı için bekletiliyor.

DEAŞ’ta Ebul Harbkod adı ile bilinen Avrupalı militanın öncülük ettiği (modfiye) bombalı araç üretiminin devam ettiği ve bu araçların El hol ve Rukban kamplarından getirilen DEAŞ militanları tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

MOSSAD destekli İHA birimi

İsrail İstihbarat Servisi Mossad ajanlarının destek verdiği bir izleme-değerlendirme birimi Haseke-Tel Temir ve Yarubiye’de görevlendirildi. Sınıra 5 kilometrelik uzaklıkta faaliyet gösteren 2 birimin emrinde 35 adet İHA görev yapıyor. Yarubiye ve Tel Temir’de faaliyet gösteren İnsansız hava araçları arasında 9 adette SİHA bulunuyor.

Esed rejimine işbirliği rüşveti

PKK’nın Suriye yapılanması Türkiye’ye karşı yürüttüğü savaş hazırlıkları kapsamında Şam rejimine bir dizi işbirliği teklifinde bulundu. Elebaşı Şahin Cilo tarafından görevlendirilen 4 kişilik bir ekip Eylül ayı içerisinde Suriye Ordusu’nun Haseke’de görevli Komutanı General Ali Mahmut Taha ile iki özel görüşme gerçekleştirdi.

Bölge petrolleri ve tahıl ürünlerinden daha fazla pay verilmesi, ders kitaplarında baba ve oğul Esed’e yer verilmesi, yeni anayasa sürecinde Şam’a tam destek ve İdlib'de birlikte hareket etme teklifinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:43
  1. Ordu
  2. PKK
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