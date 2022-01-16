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Dünya ABD'nin Teksas eyaletinde sinagogdakiler rehin alındı
Dünya

ABD'nin Teksas eyaletinde sinagogdakiler rehin alındı

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir saldırganın bir sinagogda haham dahil birçok kişiyi 3 saattir rehin aldığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olaya müdahale ettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 02:00:00 -
ABD'nin Teksas eyaletinde sinagogdakiler rehin alındı

Teksas'a bağlı Colleyville kenti polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 saat önce silahlı bir kişinin bir sinagogdaki kişileri rehin aldığını söyledi.

Sabah ayini esnasında saldırganın sinagoga girerek Musevi din adamı haham dahil içerideki herkesi rehin aldığına işaret edilen açıklamada, SWAT ekibinin de olaya müdahil olduğu kaydedildi.

Rehinelerin sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, FBI'ın silahlı saldırgan ile müzakerelerinin sürdüğü aktarıldı.

Saldırganın amacı henüz netleşmezken, sinagogun çevresi boşaltıldı.

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