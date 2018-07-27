ABD'nin tehdidi sonrası yükselen dolar düşüşe geçti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahibin bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağını açıklaması kurda dün sert yükselişe neden oldu.

ABD Başkanı Trump da Pence'in ardından Twitter üzerinden açıklama yaparak, "ABD uzun zamandır tutuklu bulunan Brunson için Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayabilir. Bu suçsuz adam serbest kalmalı" dedi.

Gün boyu 4.82 seviyelerinde dalgalanan kur akşam saatlerinde 4.88'e kadar yükseldi. Lira, gelişen ülke paraları arasında dolara karşı en fazla düşen 2. para birimi olarak günü tamamladı.

Kur bugün sabah saatlerinde 4.85-4.86 bandında, euro ise 5.66'da işlem görüyor.