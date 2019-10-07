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ABD'nin "Suriye'nin kuzeyine operasyon" açıklamasına ilk tepki! "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur"

Türkiye'nin hazırlık yaptığı Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyona ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya ilk tepki Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır." açıklamasında bulundu

07 Ekim 2019 Pazartesi 08:25
ABD'nin "Suriye'nin kuzeyine operasyon" açıklamasına ilk tepki! "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine dair Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye, kısa süre sonra Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleyecek. ABD kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve dahil olmayacak“ denildi.

"Türkiye güçlüdür ve kararlıdır"

Konuya ilişkin ilk açıklama , Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 08:25
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Beyaz Saray
  4. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın

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