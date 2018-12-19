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ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası 3 ülkeden jet açıklama

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası İsrail, Rusya ve İngiltere'den açıklama geldi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:16
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası 3 ülkeden jet açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrası İsrail, Rusya ve İngiltere'den açıklama geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in ABD kararı üzerinde çalışacağı ve her koşulda kendi güvenliğini sağlamaya devam edeceği belirtti. Rusya'dan yapılan açıklamada, ABD'nin çekilme kararı sonrası Suriye'de siyasi çözüm için olasılık yaratıldığı duyuruldu. İngiltere Savunma Bakanı ise ABD'nin çekilme kararına şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Siyasi çözümün önü açıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ülkede siyasi çözüm için olasılıklarını oluşturduğu belirtildi.

"ABD kararı üzerinde çalışacağız"

ABD'nin kararıyla ilgili olarak bir açıklamada İsrail'den geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu yayınladığı açıklamada, İsrail'in ABD kararı üzerinde çalışacağı ve her koşulda kendi güvenliğini sağlamaya devam edeceği belirtildi.

"Trump, niyetini bana söyledi"

Çekilme kararın Amerikan'ın kendi kararı olduğunu ifade eden Netanyahu, "ABD yönetimi, başkanın (Trump) Suriye'deki güçlerini çekme niyetinde olduğunu bana söyledi. ABD yönetimi bölgedeki nüfuzunu göstermek için başka yollara sahip olduğunu açıkça belirtti." dedi.

"Kendimizi koruyacağız"

ABD'nin geri çekilme takvime ve bunun yöntemine ilişkin süreci ve İsrail'e olabilecek etkilerini değerlendireceklerini dile getiren Netanyahu, "Her halukarda biz İsrail'in güvenliğini muhafaza edecek ve bu bölgeden (gelecek tehlikelerden) kendimizi koruyacağız." ifadelerini kullandı.

İngiltere'den sert tepki

İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Suriye'de DEAŞ'ı yendik, oradaki varlığımızın tek nedeni buydu' açıklamasına şiddetle karşı çıktıkları söyledi. Ellwood, ''Tehdit, başka aşırıcılık biçimine dönüşmüş haliyle hala canlı bir biçimde sürüyor'' açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

Amerikan basınının ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceğini duyurmasının ardından, Başkan Donald Trump 'Suriye'de kalmak için bir neden kalmadığına' dair tweet atmış ve son olarak da Beyaz Saray, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını açıklamıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:16
  1. İngiltere
  2. Suriye
  3. Amerika
  4. Saray
  5. Rusya
  6. İsrail
  7. Dışişleri Bakanlığı
  8. Netanyahu
  9. Beyaz Saray

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  • kerniloninokernilonino15 dk önce
    yalaaaaannnnnYALAAAAANNNNN INANNNNMMMAAAYYIIIINNNNN AMERIKA BASKA HAINLIKLERIN PESINDEDIR.

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