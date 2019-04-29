ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye’ye geliyor ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Ankara’ya geleceği açıklandı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Ankara’ya geleceği açıklandı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Ankara’ya geleceği açıklandı. Yapılan açıklamada, “Elçi Jeffrey kuruluşlar arası bir heyetle üst düzey Türk yetkililer ile Suriye meselesi hakkında görüşmek üzere önderlik edecek.” ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada görüşmede Türkiye’nin güvenliği konusundaki meşru kaygıları, Suriye’nin kuzeyindeki istikrarın arttırılması ve ABD’nin askeri kuvvetlerini bölgeden çekmesi gibi konuların ele alınacağı kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.