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ABD'nin skandal yaptırım kararına Hulusi Akar'dan açıklama: Kimsenin gücü yetmez

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 08:58
ABD'nin skandal yaptırım kararına Hulusi Akar'dan açıklama: Kimsenin gücü yetmez

Bakan Akar açıklamasında, "ABD’nin bakanlarımıza yönelik skandal yaptırım kararı Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya yöneliktir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyüşüne devam edecektir. Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir." dedi.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 08:58
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