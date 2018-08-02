ABD'nin skandal yaptırım kararına Hulusi Akar'dan açıklama: Kimsenin gücü yetmez
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.02 Ağustos 2018 Perşembe 08:58
Bakan Akar açıklamasında, "ABD’nin bakanlarımıza yönelik skandal yaptırım kararı Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya yöneliktir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyüşüne devam edecektir. Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir." dedi.
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