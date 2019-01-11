0553 313 94 23

ABD'nin savaş gemisi hamlesine yanıt! Balistik füzeler alarma geçirildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin kara sularına savaş gemisi göndermesinin ardından Çin, harekete geçti. Hükümet, DF-26 balistik füzelerini alarma geçirdiğini duyurdu.

11 Ocak 2019 Cuma 02:24
ABD'nin savaş gemisi hamlesine yanıt! Balistik füzeler alarma geçirildi

ABD’nin Çin'in yapay adalarının kara sularına savaş gemisi göndermesinin ardından harekete geçen Çin, DF-26 balistik füzelerini alarma geçirdiğini duyurdu.

ABD’nin Çin'in yapay adalarının kara sularına savaş gemisi göndermesinin ardından harekete geçen Çin, DF-26 gemi katili balistik füzelerini (ASBM) alarma geçirdiğini duyurdu. Füzelerin menzili 4500 km olarak açıklandı.

Çin'in orta ve büyük gemileri hedef alan yeni nesil orta menzilli balistik füzesi olan DF-26, hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıkları taşıyabiliyor.

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), DF-26’nın Çin’in kuzeybatı platosu ve çöl alanlarında faaliyet gösteren Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Roket Gücü altındaki bir tugaya bağlı olduğunu bildirdi.

İlk defa PLA’nın hizmetine girdiğinde görüntülenen füzeler, basına servis edilen yeni görüntüyle uzun bir aradan sonra tekrar gün yüzüne çıkmış oldu.

'Sağlam bir cevap verilecek'

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD donanmasına ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ne girmesine tepki göstererek Vaşington yönetimini bölgede provokasyona son vermeye çağırmış, ABD gemisini uyarmak için uçak ve savaş gemileri gönderdiğini ve ABD’ye sağlam bir cevap verileceğini belirtmişti.

4 bin 500 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor

Uzmanlar, DF-26'nın Çin'in topraklarını koruma yeteneğine sahip olduğunu belirtiyor. Çin'in daha iç bölgelerinden atış yapılsa bile, DF-26'nın Güney Çin Denizi'ni kapsayacak kadar geniş bir ulaşabileceğini, 4 bin 500 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini, ABD'nin Batı Pasifik’te bulunan Guam Adası’ndaki deniz üsleri de dahil olmak üzere hedefleri başarıyla vurabileceğini belirtiyorlar.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 02:24
  1. Ordu
  2. ABD
  3. Çin

YORUM YAZ

  • AliAli1 sa önce
    Çin ABD'yi vurmazsa var bu işin içinde bir bit yeniği denir. Çok güçlüsün de burnunun dibine kadar gelen ve seni tehdit eden rakibini neden korkutmuyorsun? Akalına gelir insanların. Değil mi? Dünya'nın yeni bloklaşma hareketi gereği ABD'nin Çin'i tehdit etmesi veya da vurması gerekiyor. Yani ciddi olarak savaşmaları gerekiyor. Ama bu işten ABD karlı başarılı çıkabilir.
  • kamil hoşoğlukamil hoşoğlu1 sa önce
    dolar pahalansın diye spekülasyon yapmaya devam ediyorlar. kriz senaryoları ve paralar cepte. abd her zaman ayni şeyi yapıyor.,
  • Herşey yalanHerşey yalan7 sa önce
    Bunlar milletin başka yere yönlendiriyorlar ve bakalim hanki musluman devletleri vuracaklar
  • Hy-hyHy-hy7 sa önce
    İki şeytan birbirlerine giriyor,az kaldı.Lakin Amerikanın mabadı yemez...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sivas buz tuttu!
  1. Sivas buz tuttu!
  2. Bakan Selçuk İŞKUR'un istihdam..
  3. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
  4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
  5. FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına..
  6. Voleybol: Haftanın programı
  7. Piyasa güne eksi rezervle başladı
  8. Efes Antik Kenti Hakkında merak..
  9. AK Parti Akçaabat belediye başkan..
  10. Doğu Anadolu'da soğuk hava
  11. Ekonomi için kritik veriler açıklandı
  12. Akılalmaz olay! Kendini öldü diye..
  13. AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan..
  14. Taşeron zam son dakika 2019
  15. Ödemeler dengesi kasımda 986 milyon..
  16. Kırımlı: Tarihimizi tuvale taşımayı..
  17. TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma..
  18. Borsa güne yükselişle başladı
  19. Dolar/TL, 5,4410 seviyesinde işlem..
  20. Taşeron işçi maaşları 2019
Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Günün Karikatürü

11 Ocak 2019
TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...