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Dünya ABD'nin savaş gemileri o üsten ayrıldı
Dünya

ABD'nin savaş gemileri o üsten ayrıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Akdeniz'de görevli Altıncı Filosu "USS Roosevelt" ve "USS Donald Cook" muhrip gemilerinin, Yunanistan'ın Suda Limanı'ndan ayrıldığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 03:18:00 -
ABD'nin savaş gemileri o üsten ayrıldı

ABD'nin, boğazlardan Karadeniz'e geçirmeyi planladığı iki savaş gemisinin geçişini son anda iptal etmesi tartışılırken, ABD donanmasına bağlı Altıncı Filo'dan açıklama geldi.

Altıncı Filo'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, USS Donald Cook ve USS Roosevelt muhriplerinin Suda Deniz Üssü'nden ayrılarak Akdeniz'e açıldığı ifade edildi.

Pentagon ve ABD Donanması, gemilerin nereye gittiğine yönelik resmi açıklama yapmazken, açıklama yapan bir savunma yetkilisi, gemilerin Ege Denizi'nde faaliyet gösterebileceğini ifade etti.

Yetkili başkaca detay vermekten kaçınırken, Altıncı Filo Sözcüsü Binbaşı Kyle Raines, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki gerilimi yakından takip ettiklerini ancak güvenlik nedeniyle gemilerle ilgili bilgi vermeyeceklerini kaydetti.

Rainers, Karadeniz'de ve bölgenin birçok yerinde NATO'ya olan taahhütleri kapsamında deniz faaliyetleri icra ettiklerini anımsattı.

Sözcü Raines, "Bölgede operasyonel kabiliyetimiz ve caydırıcılık konumumuz konusunda herhangi bir değişiklik yok." ifadesini kullandı.

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