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Gündem ABD'nin S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap
Gündem

ABD'nin S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in "Ankara'nın S-400 alımı ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor" şeklindeki açıklamasına cevap veren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Biz gerekli tedbirleri alırız dedik ama bu konuda hiç diyalog olmadı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 12:10:00 -
ABD'nin S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Rus S-400 hava savunma sistemleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye ve bütün ABD müttefiklerinin Rusya savunma sistemlerinden kaçınmaları çok önemli" açıklamasına yönelik soruya cevap verdi.

Böyle bir düşüncelerinin olmadığını dile getiren Demir, "Biz defalarca bunu bize açıklayın, bizi ikna edin dedik. Endişeniz neyse ittifaklık ruhu içinde bir adım atarız dedik. Ben bir toplantıda Milli Güvenlik Danışmanı Bolton'a 'Teknik olarak bizi ikna etmeniz gerekiyor, bize bir açıklama borçlusunuz." dedim. Kendisi de 'Haklısınız size bir açıklama borçluyuz ve bu açıklamayı yapacağız.' dedi. O gün bugündür açıklamayı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Demir Blinken'ın kendisine iletilen bilgiler doğrultusunda bunu inanarak söylüyor olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama biz bu bilgileri ileten kişilerin ne kadar samimi olduklarıyla ilgili, hangi parametreleri bildikleriyle ilgili endişe sahibiyiz. Konuştuğumuz zaman biz gerekli tedbirleri alırız dedik ama bu konuda hiç diyalog olmadı. Umarım bundan sonra olur."

 

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