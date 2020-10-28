ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden vatandaşlarına uyarı: Teyakkuzda olun

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği vatandaşlarını muhtemel füze ve İHA saldırılarına karşı uyardı ve teyakkuzda olmalarını istedi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Riyad'a doğru bugün muhtemel füze veya insansız hava aracı saldırıları hakkındaki raporların takip edildiği belirtilerek vatandaşlarının teyakkuzda olmaları talep edildi.

Açıklamada, bir patlama veya siren sesi durumunda derhal siper aranması gibi bu tür saldırılar halinde alınması gereken tedbirlere yer verildi.

Konuya ilişkin Suudi Arabistan makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, 25 Ekim'de ülkenin güneyinde bulunan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne 2 saldırı ve yine ülkenin güneyine bir saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

İran destekli Husiler 24 Ekim'de de Suudi Arabistan'ın güney kesimindeki Cazan ve Ebha kentlerindeki havaalanları ve Hamis Muşayt bölgesindeki üsse İHA'larla 3 saldırı yaptıklarını bildirmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sıklıkla Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun bir süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.