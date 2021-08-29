"ABD'nin raporu tamamen siyasi"

Münübe Yılmaz

Çin Covid-19’un kökeniyle ilgili ABD’li istihbarat birimleri tarafından yayımlanan raporun bilimsel değil tamamen siyasi ve hayal ürünü olduğunu açıkladı. Rapora sert tepki gösteren Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, “Bu sözde rapor, tamamen siyasi bir rapordur ve hayal ürünüdür” ifadelerinde bulundu."Raporun bilimsel dayanağı da güvenilirliği de yoktur. ABD’nin Çin’e attığı iftiralar karşısında ABD nezdinde resmi girişimde bulunduk” sözleri ile ABD istihbarat topluluğunun hazırladığı raporu değerlendiren Zhaoxu, COVİD'in kökeninin araştırılmasının karmaşık bir mesele olduğunu da aktardı. Zhaoxu, bu çalışmaların, dünyanın her köşesinden bilim insanlarının işbirliğiyle yürütülmesi gerektiğini vurgularken, ABD’yi bilimsel verileri inkar etmek ile suçladı. “Gerçek bir kanıt dahi bulamıyor, aynı yalanları tekrar tekrar gündeme taşıyarak Çin’i karalamaya ve yaftalamaya çalışıyorlar” diyen Zhaoxu, Çin'in virüsün kökeniyle ilgili bilimsel çalışmaları desteklediğini fakat bu durumun siyasileştirilmesine karşı olduklarını dile getirdi. ABD'nin Çin’e şeffaflık konusunda yönelttiği eleştirilere de karşı çıkan Ma Zhaoxu, “Bu yılın başında Dünya Sağlık Örgütü (DSO) uzmanları ile Çinli uzmanlardan oluşan uzman grubu 28 gün boyunca Çin’de araştırmalar yürüttü, profesyonel ve bilimsel sonuçlar içeren bir rapor yayımladı. Virüsün kökeniyle ilgili bilimsel çalışmaları daima destekliyoruz ancak konunun siyasileştirilmesine de kesinlikle karşı çıkıyoruz” diyerek, ABD’yi salgınla mücadele konusunda şeffaf olmamakla ve sorumsuzcaa ve işbirliğini reddetmekle suçladı.