0553 313 94 23

ABD'nin planı ortaya çıktı! Çılgın projeleri engellemek için yaptırım uygulayacak

Fetullahçı Papaz Andrew Brunson'u gerekçe göstererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulayan ABD'nin yeni hedefi Türkiye ekonomisi. ABD merkezli Bloomberg kanalı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın projeler" olarak nitelediği dev projeleri yapan şirketlere yaptırım uygulanabileceğini ileri sürdü.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:43
ABD'nin planı ortaya çıktı! Çılgın projeleri engellemek için yaptırım uygulayacak

Halkbank’a yönelik 17 Aralık FETÖ kumpasını New York’ta resmi soruşturmaya dönüştüren ABD, casusluk sanığı Brunson bahanesiyle tehdit ettiği Türkiye’ye geri adım attıramayınca bu kez 25 Aralık’ı yeniden sahneye koymaya hazırlanıyor.

ABD, Türkiye ile krizi derinleştirmeye yönelik yeni adımların hazırlığını yapıyor. Casusluk sanığı rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması bahanesiyle Türkiye'yi tehdit ederek iki bakan hakkında yaptırım kararı veren ABD yönetimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geri adım atmayarak aynı şekilde mukabelesi sonrası yeni bir gasp girişiminin aktörlüğüne soyunacak. Bloomberg'in iddiasına göre Washington, Ankara'yı hedef alan yeni yaptırımlar kapsamında "Erdoğan'ın çılgın projelerini yapan şirketleri" hedef alacak.

25 ARALIK'IN İKİNCİ PERDESİ

17 Aralık 2013'te FETÖ'cü emniyet ve yargı mensuplarını kullanarak doğrudan Halkbank'ı hedef alan ve darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından aynı kumpası New York'ta sürdüren Evanjelist-Siyonist ittifakı, 17 Aralık'ın ikinci adımı '25 Aralık'ı yeniden devreye sokacak. Yurt genelinde pek çok dev projeyi hayata geçiren ve yatırımlara yön veren işadamlarının hedeflendiği 25 Aralık 2013 darbe girişimi, ABD'nin yeni finansal yaptırımları olarak Ankara'nın karşısına çıkarılacak. Türk bakanlara yönelik yaptırımlar sonrasındaki hedef, Erdoğan'a destek veren sermaye grupları olacak.

HER YERİ TEHDİT KOKUYOR

ABD'nin Rusya'ya karşı izlediği yolun aynısını Türkiye'ye yönelik de devreye sokacağını yazan ekonomi portalı, Türkiye'de havalimanları, köprüler ve Kanal İstanbul'u kapsayan projeler için 200 milyar dolardan fazla yatırım yapılmış olduğunu kaydetti. 'Türk bankaların 100 milyar dolardan fazla dış borcu olduğu' savının yazılarak ekonominin dolara karşı kırılgan olduğu mesajı verilmeye çalışılan haberde, İran'a yaptırımları delen Halkbank'a yönelik milyarlarca dolar ceza gelebileceği de savunuldu. ABD'nin Türkiye'ye yönelik "ekonomik acı"yı artırma imkanının bulunduğunu ileri süren haber portalı, Brunson'un salıverilmemesi ve Erdoğan'ın "boyun eğmemesi" halinde çıkarılacak faturanın kabaracağı tehdidi savurdu.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:43
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. FETÖ
  6. Rusya
  7. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • TanerTaner49 dk önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır. Teşekkür ederiz.)
  • hasanhasan56 dk önce
    yav siz gorusuyorsunuzdur... yigiti bulsaniza artik cikip bir aciklama yapsin millete 3.50 lerden dolwr almayin yanaaqrsiniz diyordu bu dolar 5.50 oldu alalim mi bozalim mi
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"ABD ordusunun teröristlere ihtiyacı var"
  1. "ABD ordusunun teröristlere ihtiyacı..
  2. Başkan Erdoğan Maduro ile görüştü
  3. "Kemal Sunal filmleri bu ülkeye..
  4. Trump imzayı attı! İran'a yaptırımlar..
  5. Suudi Arabistan'a balistik füze..
  6. Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3..
  7. Sivas'ta dehşet! Tartıştığı komşunu..
  8. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney..
  9. Başkan Erbaş; Diyanet TV olarak..
  10. Rus uzmandan ATAK çıkışı: ABD bundan..
  11. Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 kişi öldü
  12. Pentagon'dan Münbiç mesajı
  13. Galatasaraylı Vedat'ın hayali gerçek..
  14. Diyarbakır'da poşetlerin içine..
  15. Ekonomik operasyon devam ediyor! Dolar..
  16. Hindistan'da temmuz ayından beri 709..
  17. Malezya’da kuş gribi alarmı!
  18. Pentagon'dan dikkat çeken GPS açıklaması
  19. Phillip Cocu dev maç öncesi meydan okudu
  20. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İSO..
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama