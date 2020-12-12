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Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 09:30:28 -
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ANKARA (AA) - ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 12 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 12 adet artarak 258'e yükseldi.

Perşembe gününü 50,25 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 49,97 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 46,57 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 46,78 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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