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Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 18 haftadır azalıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-18 08:33:58 -
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 18 haftadır azalıyor

ANKARA (AA) - ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 180'e geriledi.

Bu azalışla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18 hafta üst üste düşüş gösterdi ve toplam 503 adet azaldı.

Perşembe gününü 43,37 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 43,12 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,59 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 40,75 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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