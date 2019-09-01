ABD'nin özel kuvvetler askeri çatışmada öldürüldü! Kimliği belli oldu

Afganistan'da geçtiğimiz gün öldürüldüğü ilan edilen ABD askerinin kimliği açıklandı.

Söz konusu askerin, Birinci Özel Kuvvet Grubu'ndan Yeşil bereli Astsubay Kıdemli Çavuş Dustin Ard olduğu ifade edildi.

31 yaşındaki askerin Afganistan'ın gündeydoğu kesiminde yer alan Zabul ilinde, Kabil hükümeti güçleri ile ortak operasyon sırasında öldürüldüğü aktarıldı.

ABD ordusu ve Afganistan'daki NATO güçlerinin 'Kararlı Destek Misyonu' tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'da bir ABD askerinin 29 Ağustos'ta girdiği çatışmada öldürüldüğü açıklanmıştı.

Masada görüşmeler, sahada çatışmalar yoğunlaşıyor

ABD ile Taliban, 2018 yılının Ekim ayından bu yana Afganistan barış süreci kapsamında görüşmeler gerçekleştiriyor.

Katar'ın başkenti Doha'da süren görüşme sürecinde Taliban yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesini şart koşuyor. ABD de Afganistan'ın kendilerine karşı kullanılmaması garantisinin sağlanmasını istiyor.

ABD aynı zamanda Taliban'ın Kabil hükümetiyle görüşmesi konusunda ısrarcıyken, Taliban ise "ABD kuklası" olarak nitelediği Kabil hükümetiyle görüşmeyi reddediyor.

Diplomatik kaynaklar, ABD ile Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da yaklaşık bir senedir devam eden barış görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade ediyor.

Ancak buna rağmen sahada çatışmalarda herhangi bir azalma yok.

Taliban, ülke genelinde Kabil hükümetine yönelik saldırılarına devam ederken, Afganistan'da bulunan yabancı güçlere ve özellikle ABD askerlerine yönelik saldırılar da sıklaşıyor.

Barış görüşmeleri başladıktan sonra da başta başkent Kabil olmak üzere birçok bölgede yabancı güçlere ait merkezlere bombalı araç saldırıları düzenleyen Taliban, kırsal bölgelerde de Kabil hükümeti güçleri ile operasyonlara çıkan ABD askerlerini hedef alıyor.

Kaynak: Mepa News