ABD'nin o adımına Rusya'dan ilk açıklama: Endişeliyiz
Kremlin, Ukrayna üzerindeki artan gerilim ve ABD’nin 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirme kararı hakkındaki endişelerini ifade etti.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bugün Moskova’da gazetecilere verdiği demeçte, ABD’nin gerilimi tırmandırdığını söyleyerek, “ABD’nin bu yöndeki eylemlerini büyük bir endişeyle izliyoruz” dedi.
Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hafta sonunda Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşeceği bilgisini de verdi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün bir açıklama yaparak, NATO Mukabele Gücü’nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini bildirdi.
Rusya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin askeri yığması, Batı yanlısı Ukrayna’yı işgal etmeyi planladığına dair endişeleri artırarak, Batılı ülkelerin uyarılarına yol açtı.
Kaynak: Şarku’l Avsat