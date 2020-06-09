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Aktüel

ABD'nin New Jersey eyaletinde "Evde kal" emri kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 23:47:28 -
ABD'nin New Jersey eyaletinde "Evde kal" emri kaldırıldı

NEW YORK (AA) – ABD'nin New Jersey eyaletinde Vali Phil Murphy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için mart ayının ortasından itibaren uygulanan ''Evde kal'' emrini kaldırdığını bildirdi.

Murphy, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan "evde kalınması" kararına artık gerek duyulmadığını, açık ve kapalı mekanlarda daha büyük toplantılara izin verileceğini açıkladı.

"Daha fazla iş yerimiz yeniden açılırken artık evde kalmanızı istemiyoruz, ancak sorumlu ve güvenli olmaya devam etmenizi istiyoruz." diyen Murphy, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu sürece, iç mekanlarda yüzde 25 kapasite veya toplamda 50 kişiye kadar toplantılara izin verecek bir karar çıkaracağını duyurdu.

Açık hava toplantılarında ise 100 kişi ile sınırlı olan limitin 22 Haziran’da 250, 3 Temmuz’da 500 kişiye kadar genişletileceği belirtildi.

Eyalette bugüne kadar 167 binden fazla kişi Kovid-19’a yakalanırken 12 bin 363 kişi hayatını kaybetti.


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