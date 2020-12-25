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Dünya ABD'nin Nashville kentinde patlama
Dünya

ABD'nin Nashville kentinde patlama

ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti merkezinde Noel sabahı büyük bir patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:01:00 -
ABD'nin Nashville kentinde patlama

Metro Nashville Acil Durum Yönetim Ofisi yerel basına yaptığı açıklamada, şehir merkezinde park halindeki bir aracın yerel saatle sabah 6.30 civarında patlaması sonucu çevredeki binaların hasar gördüğünü söyledi.

Patlamadan sonra çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzaktan görülürken, olay yerinde itfaiye ekiplerinin yangını kontrol etmeye çalıştığı kaydedildi.

Polis, ilk tespitlere göre, ölü ve yaralıların olmadığı patlamaya ilişkin şüpheli bir durumun bulunmadığını ancak soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

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