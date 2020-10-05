  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'nin Minneapolis kentinde polisin kovaladığı çalıntı araçtakilerin yaptığı kazada 3 kişi öldü
Aktüel

ABD'nin Minneapolis kentinde polisin kovaladığı çalıntı araçtakilerin yaptığı kazada 3 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:08:18 -
ABD'nin Minneapolis kentinde polisin kovaladığı çalıntı araçtakilerin yaptığı kazada 3 kişi öldü

MINNEAPOLIS (AA) - ABD'nin Minneapolis kentinde, polisin kovaladığı çalıntı araçtaki şüphelilerin kaza yapması sonucu 3 kişi öldü.

Polis Sözcüsü John Elder, polis memurlarının dün sabah gasbedilen aracı tespit ettiğini ve yerel saatle 01.45 civarında durdurmaya çalıştığını, ancak araçtakilerin hızla kaçtığını belirtti.

Memurların, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve aracın takla atarak kaza yaptığını gördüğünü aktaran Elder, kazada araçtaki 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

Polis, adli tabiplerin önümüzdeki günlerde 3 kişinin ölüm sebebinin yanı sıra kimliklerini de açıklayacağını söyledi.

Minnesota güvenlik makamlarının kazayı soruşturduğunu ifade eden polis, incelemede aracı takip eden devriye arabası videosunun da kullanılacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nın kapısını teröristler i..
Meteoroloji'den tüm yurda uyarı üstüne uyarı: Sarı kod, sağanak, toz fırtınası
Yaşam

Meteoroloji'den tüm yurda uyarı üstüne uyarı: Sarı kod, sağanak, toz fırtınası

Bugün, Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdür..
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Patriot ya da başka hava savunma s..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay