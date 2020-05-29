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Aktüel

ABD’nin Louisville kentindeki protestolarda ateş açıldı: 7 yaralı

ABD’nin Louisville kentinde Mart ayında polis tarafından öldürülen siyahi Breonna Taylor için düzenlenen protestolarda ateş açılması sonucu 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:22:58 -
ABD’nin Louisville kentindeki protestolarda ateş açıldı: 7 yaralı

ABD’nin Louisville kentinde Mart ayında polis tarafından öldürülen siyahi Breonna Taylor için düzenlenen protestolarda ateş açılması sonucu 1’i ağır 7 kişi yaralandı.


ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd adlı siyah vatandaşın ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerde ülke genelinde tansiyon yükseliyor. Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde protestocular, geçtiğimiz Mart ayında polis tarafından evinin önünde 8 kurşunla vurularak öldürülen siyahi Breonna Taylor için sokağa çıktı. Gösteriler sırasında silah sesleri yükselirken Louisville polisi tarafından yapılan açıklamada, 1’i ağır en 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, bazı kişilerin de tutuklandığı belirtildi. Polis Sözcüsü Lamont Washington ise ateşin emniyet güçleri tarafından açılmadığını belirterek yaralananların sivil olduğunu aktardı. Gösteriye 500 ila 600 kişinin katıldığı ifade edilirken 6 saatin ardından yağan yağmur sonrası göstericilerin dağıldığı bildirildi.


Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer, Twitter ve Facebook’tan yaptığı açıklamalarda, Breonna Taylor’ın annesinin adalet için çabalarken barışçıl davranılması istediğini belirterek protestoculara seslendi.


Öte yandan 26 yaşındaki acil servis teknisyeni Breonna Taylor, 13 Mart’ta Louisville narkotik birimi görevlileri tarafından evinin önünde 8 kez vurularak öldürülmüştü. Taylor’ın evinde uyuşturucu madde bulunmazken, ailesi Mayıs ayı başında polise dava açmıştı.

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