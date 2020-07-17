  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

ABD’nin kuyruk acısı geçmedi! Türkiye’ye karşı küstah F-35 hamlesi

S-400 hazımsızlığına devam eden ABD Türkiye’yi F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarmasının ardından Türkiye, F-35’in resmi internet sitesindeki küresel katılımcılar listesinden de silindi. Skandal uygulama sonrası ABD kongresinin Türkiye’nin mülkiyetinde olan ancak teslim edilmeyen 6 adet F-35 savaş uçağının ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılabilmesi için yetki vereceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 12:31:00 - 2020-07-17 13:13:46
ABD’nin kuyruk acısı geçmedi! Türkiye’ye karşı küstah F-35 hamlesi

Pentagon, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzelerine ait parçaların teslimatının 12 Temmuz 2019’da başlamasından beş gün sonra Türkiye’nin F-35 programına katılımının askıya alındığını açıklamış, daha sonra ABD Kongresi’nde 2020 yılı bütçesine ilişkin yetkilendirme yasasına Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşü için S-400 füzelerinin Türkiye dışına çıkartılmasını şart koşan bir hüküm koymuştu.

ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkartma kararına karşın F-35’in resmi internet sitesi olan “f35.com”un “Küresel Katılım” başlıklı bölümünde Türkiye, ABD, Avustralya, Kanada, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç ve İngiltere ile birlikte “F-35 programının ilk dokuz ortak ülkesi” olarak sayılıyordu.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, projenin “Küresel Katılım” bölümü güncellendi ve Türkiye, ilk dokuz ortak ülke listesinden silindi. Diğer sekiz ülke “F35 programının ilk sekiz ortak ülkesi” olarak anılmaya başlandı.

ABD Kongresi Türkiye'nin 6 uçağı için yetki verecek

Öte yandan ABD Kongresi’nde görüşülmeyi bekleyen 2021 yılı savunma bütçesinde, Türkiye’nin mülkiyetinde olan ancak teslim edilmeyen 6 adet F-35 savaş uçağının ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılabilmesi için gerekli düzenlemelere yetki veriliyor.

Ancak ABD, Türkiye’nin mülkiyetindeki F-35’leri satın alacağına dair resmi bir açıklama yapmadı.

Duyurdukları yeni bilgi gündemi altüst etti: Rusya’ya karşı filoları F-35’lerle dolduruyorlar
Duyurdukları yeni bilgi gündemi altüst etti: Rusya’ya karşı filoları F-35’lerle dolduruyorlar

Teknoloji

Duyurdukları yeni bilgi gündemi altüst etti: Rusya’ya karşı filoları F-35’lerle dolduruyorlar

F-35'lerde büyük kriz! Patlama riski var
F-35'lerde büyük kriz! Patlama riski var

Teknoloji

F-35'lerde büyük kriz! Patlama riski var

Ukrayna: Rusya yeni saldırıya hazırlanıyor
Ukrayna: Rusya yeni saldırıya hazırlanıyor

Dünya

Ukrayna: Rusya yeni saldırıya hazırlanıyor

F-35 sorusu dikkat çekti! ABD’li senatörlerden ortalığı kızıştıracak Türkiye mektubu
F-35 sorusu dikkat çekti! ABD’li senatörlerden ortalığı kızıştıracak Türkiye mektubu

Dünya

F-35 sorusu dikkat çekti! ABD’li senatörlerden ortalığı kızıştıracak Türkiye mektubu

Uzmanlar dalaşmanın sinyallerini şimdiden verdi! ABD’yi sarsacak F-35 çıkışı
Uzmanlar dalaşmanın sinyallerini şimdiden verdi! ABD’yi sarsacak F-35 çıkışı

Teknoloji

Uzmanlar dalaşmanın sinyallerini şimdiden verdi! ABD’yi sarsacak F-35 çıkışı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

2023,

Reis bizim yüzde yüz yerli ve milli uçağımızı hangardan 2023'de çıkaracak mesele değil .
  • Yanıtla

Yasemin

ABD hep öldürdü yetim öksüz bıraktı evlatsiz bırakti, ÖLDÜRMEYİ çok iyi biliyor.simdide kendisi GEBERSİN.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı