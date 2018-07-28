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ABD'nin küstah tehdidine tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Dostlarımız da düşmanlarımız da tarihe bakarlarsa göreceklerdir ki; büyük medeniyetler kurmuş Türkler ile düşmanlık hiç kimseye kazandırmamıştır" dedi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:37
ABD'nin küstah tehdidine tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, papaz Andrew Craig Brunson davası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım tehdidine ilişkin, "Dostlarımız da düşmanlarımız da tarihe bakarlarsa göreceklerdir ki; büyük medeniyetler kurmuş Türkler ile düşmanlık hiç kimseye kazandırmamıştır" dedi.

Topçu, onursal başkanlığını yaptığı Yerli Düşünce Derneğinin kurban yardım organizasyonu toplantısında konuştu. Trump'ın, papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki sözlerine değinen Topçu, bunu "müttefiklik hukukunun çiğnenmesi" olarak değerlendirdi.

Dost ve müttefik olarak nitelenen bu ülkelerin yöneticilerinin, vatandaşlarının güvenliği ve refahını ajan, papaz ve terör örgütü yandaşlığıyla riske attıklarını belirten Topçu, bunu bölge ve dünya barışına zarar veren bir siyasi akıl tutulması olarak görüp, şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Topçu, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde Türkiye'nin yaklaşık yüzde 90 katılımla demokrasi dersi verdiğini vurgulayarak, yeni sistemle Türkiye'nin birçok alanda yükselişe geçeceğini dile getirdi. Topçu, şöyle devam etti:

"En yakın rakibini yüzde 22 farkla geçerek başa gelmiş Cumhurbaşkanıyla, çok güçlü silahlı kuvvetleriyle hızla millileşen savunma sanayi, hızla artan üretimi, büyüyen ekonomisi, genç nüfusu, jeopolitik ve jeostratejik konumu yanında, 5 bin yıllık tarihi arka planı olan büyük bir devlet ve milletiz. Dostlarımız da düşmanlarımız da tarihe bakarlarsa göreceklerdir ki büyük medeniyetler kurmuş Türklerle düşmanlık hiç kimseye kazandırmamıştır."

"HİÇBİR DEVLET KENDİ HUKUKU DIŞINDAKİ HUKUK SİSTEMLERİNİ YOK SAYAMAZ"

Türkiye'nin devleti ve milletiyle her türlü tehdide karşılık verdiğine ve aynı karşılığı yeniden verebilecek güce sahip olduğuna dikkati çeken Topçu, "Hiçbir devlet kendi hukuku dışındaki hukuk sistemlerini yok sayamaz. Ülkeler arası ilişkilerde karşılıklı saygı ve çıkarların gözetilmesi esastır. Aksi tutum ve davranış içinde olanlar karşılığını misliyle göreceğini bilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, dünyada barışın, güvenliğin, adaletin, refahın, insan hakları ile birlikte çevre ve hayvan haklarının hakim olmasını istediklerini belirtti.

"ELLERİ VE AJANDASI AÇIK İLİŞKİLERDEN YANAYIZ"

Sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin sesinin çok çıkmasına rağmen Türkiye'nin hakkı söylemeye devam edeceğini vurgulayan Topçu, "Karşılıklı hak, menfaat, saygı, güven çerçevesinde elleri ve ajandası açık ilişkilerden yanayız" diye konuştu.

Topçu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dostluğumuz ne kadar kıymetli ise düşmanlığımız da o kadar şiddetlidir" sözlerini hatırlattı. Derneğin faaliyetlerine de değinen Yalçın Topçu, bu yıl Kurban Bayramı'nda Kamerun'da yardım faaliyetlerinin yapılacağını ve kurbanların burada kesileceğini dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:37
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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