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ABD'nin kararının yankıları sürüyor... Terör örgütü YPG şokta! Esed rejimi ise...

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı bölgede desteklediği terör örgütü YPG’de büyük bir şaşkınlığa neden oldurken Deyrizorda’ki Beşşar Esad rejimi güçleri, ilin kontrol ettikleri kısmında, Amerikan yönetiminden gelen açıklamaları havaya silahla ateş açarak kutladı.

20 Aralık 2018 Perşembe 06:23
ABD'nin kararının yankıları sürüyor... Terör örgütü YPG şokta! Esed rejimi ise...

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanması Suriye gündemini hareketlendirdi.

Trump ve ABD’li askeri yetkililerin paylaşımlarının ardından YPG/PKK'ya ait ya da örgüte yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları büyük ölçüde duruma sessiz kaldı. Bazı hesaplarda ise ABD’nin örgütü yüz üstü bıraktığı yorumları yapıldı.

Kuzeydoğu Suriye’deki yerel medya mensupları mesajları yanıtsız bırakan örgüt elebaşlarına ulaşamadı. AA’nın Haseke’deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK elebaşları örgüt işgalindeki yerleşimlerde sözde yerel idarelere talimatlar göndererek kitle gösterileri düzenlemelerini istedi.

Öte yandan Deyrizorda’ki Beşşar Esad rejimi güçleri, ilin kontrol ettikleri kısmında, Amerikan yönetiminden gelen açıklamaları havaya silahla ateş açarak kutladı.

Trump, Twitter hesabındaki paylaşımından bir süre sonra Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ve ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çıkacağı iddia edilmişti.

Diğer taraftan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri çekilme kararına karşın “yerel ortaklarla çalışmaya devam edileceği”ni bildirmişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) internet sitesinde yer verilen iddiaya göre ise ABD'li komutanlar SDG adını kullanan YPG/PKK elebaşlarını Münbiç ve Fıratı'ın doğusundaki bütün bölgelerden çekileceklerini yönünde bilgilendirdi.

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını çekme takvimi, tüm unsurlarını çekip çekmeyeceği, terör örgütü YPG/PKK’yla ne şekilde çalışmaya devam edeceği ve Türkiye’ye sözünü verdiği üzere örgüte sağladığı silahları ne zaman ve ne şekilde geri toplayacağı gibi sorular halen yanıt bekliyor. 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 06:23
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