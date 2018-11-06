ABD'nin kararı sonrası İbrahim Kalın'dan açıklama: Çok geç kalındı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin terör örgütü yöneticilerinin başlarına ödül koymasını değerlendirdi.

Kalın, 'çok gelç kalınmış bir eylem olarak nitelendirdiği gelişmeye ilişkin, "YPG’yi PYD’yi PKK’dan ayrı tutuyoruz diyorlar Bununla kandıramazlar. Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık. Çok geç kalınmış bir eylem. Bunu yapsınlar olumlu karşılarız ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan birşeyse 3 gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır" dedi.

Yeni kitabıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek'e konuk oldu.

İbrahim Kalın yeni kitabına ilişkin, "Zamanın ruhunu okumaya çalışırken onu dönüştürmeye de çalışmak her toplumun vazifesidir. Başlığı seçerken yaşadığımız çağa baktığımızda şunu hissetim. Barbarlığı da medeniyeti de eş zamanlı yaşadığımız bir zamandayız. Sürekli ilerleyen bir tarih bize anlatıldı ama 17.-20. Yüzyıl tarihine bakıldığında muazzam yıkımların olduğunu görüyoruz. Biyolojik silahların ortaya çıktığını görüyoruz. Modernlik adına bir çok barbar eylemleri yapıldığını görüyoruz. Medeniyet götürüyoruz başlığı altında işgal ettiklerini , sömürdüklerini görüyoruz. Medeniyet götürüyoruz diyorlar ama yaptıkları barbarlık. Barbarlığı farklı şekillerde yaşıyoruz. Barbarlık var, devam ediyor." diye konuştu.

'Sömürgecilik rüyaları çalıyor'

Kalın, "Cumhurbaşkanımız çıkıp 'dünya 5'ten büyüktür' dediğinde birileri bundan rahatsız oluyor. Barbar demeseler bile başka bir şeyler diyorlar. Barbar demek ilkel Afrikalıdır. Bunları bir kere bir kenara koymak gerek. Bu insanlar barbar değil. Bir anda dışarıdan öyle bir darbe geldi ki bütün dengelerini, kimyalarını bozdu. Sömürgecilik bir toplumun doğal kaynaklarını sadece çalmıyor, rüyalarını çalıyor. Barbarlık dediğinizde, teknolojik modernlik üzerine hareket ettiğini söyleyenlerin aslında barbarlık yaptığı doğdu." diye konuştu.