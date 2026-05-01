  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Liste ortaya çıktı! İşte kiralık araçta en çok tercih edilen markalar! Çöpten çıkan çantada eski cumhurbaşkanının gizli yazışmaları bulundu! Marksistlere finansörlük! Bir yanda kavga ve barikat, bir yanda ülkücü Mansur’a bak Almanya’da camiye nefret saldırısı: Domuz kanıyla yıkadılar... Dün 6 il bugün 77 il birbirine bölünmüş yolla bağlı Türkiye hızla yol alıyor Moskova’dan 'Nükleer Felaket' çıkışı! Ya aptallık yapıyorlar ya da... 1,5 milyar dolarlık proje başladı: 700 km’lik hatla petrolü Türkiye’ye taşıyacaklar Savaş bitiyor mu? İran’dan ABD’ye yeni teklif Fidan, Erakçi ile görüştü! Gündem: Müzakere süreci Zulüm bitmiyor! Sumud aktivistleri İsrail'e götürülecek
Dünya ABD'nin kararı Çin'i kızdırdı
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin elektronik cihaz testi yasağına ve telekomünikasyon kısıtlamalarına tepki gösterdi.

Çin, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC), Çinli şirketlere ait laboratuvarların ülkede üretilen elektronik cihazları test etmesini yasaklayan kararı ve telekomünikasyon sektörüne yönelik kısıtlamalar içeren önerisine karşı olduğunu bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, FCC'nin "teknolojik tarafsızlık" ilkesini terk ederek "ulusal güvenlik" kavramını aşırı genelleştirdiği, olgusal temele dayanmayan kısıtlayıcı tedbirleri devreye sokarak, aralarında Çin'in de olduğu ülkelerin şirketleri ve ürünlerine yönelik ayrımcılık yaptığı ifade edildi.

Bu türden kısıtlayıcı tedbirlerin, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinde zor elde edilen istikrarın altını oyduğu ve iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Çin'in bundan endişe duyduğu ve buna karşı çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, telekomünikasyon sektörü için öngörülen kısıtlamaların, uygulanması halinde telekomünikasyon, elektronik ve bağlantılı alanlarda küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını bozacağı, küresel sanayi işbirliği ve teknolojik inovasyonu olumsuz etkileyeceği ve ABD'nin kendi tedarik zincirine de zarar vererek şirketlerinin ve kullanıcılarının çıkarlarını olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

ABD'ye, sanayinin bu konudaki çağrılarına kulak vererek kısıtlayıcı tedbirleri kaldırması çağrısı yapılan açıklamada, ülkenin tek taraflı eylemlerinde ısrar etmesi halinde Çin'in şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı karşı tedbirler alacağı vurgulandı.

 

Test yasağı ve telekomünikasyon şirketlerine kısıtlamalar

FCC, dün yaptığı toplantıda, Çinli şirketlere ait laboratuvarların ABD'de kullanılan akıllı telefon, kamera ve bilgisayarları test etmesinin yasaklanmasına ilişkin kararı kabul etmişti. Kararda, ABD'de kullanılan elektronik aletlerin yüzde 75'inin Çin'de test edildiği, ABD'deki ve ulusal güvenlik riski taşımayan ülkelerdeki laboratuvarların test yapabilmesi için uygun onay süreçlerinin yürütüleceği belirtilmişti.

Komisyon, aynı toplantıda Çinli telekom operatörleri China Mobile, China Unicom ve China Telekom'un ABD'de veri merkezi kurmasını ve ABD'li operatörlerin, "Örtülü Liste" olarak anılan, ulusal güvenlik açısından risk oluşturan ülkelerin operatörleriyle bağlantılı hizmetler vermesini yasaklayan bir öneriyi de kabul ederek kamunun ve endüstrinin görüşüne açmıştı.

Kurum, geçen yıl Çin hükümetinin sahibi olduğu ve kontrol ettiği laboratuvarların ABD'de kullanılan elektronik aletleri test etmesini yasaklamış, bu kapsamda 23 laboratuvara yasak getirmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23