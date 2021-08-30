ABD’nin kaçarak terk ettiği Afganistan'dan Çin hamlesi

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Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin ile Taliban arasında etkili iletişim ve müzakereler yürütüldüğü bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin günlük basın toplantısında, Taliban heyetinin Çin’in Kabil Büyükelçisi’yle yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Çin ile Taliban arasında etkili iletişim ve müzakereler yürütülüyor"

Wang, "Çin ile Taliban arasında etkili iletişim ve müzakereler yürütülüyor. Kabil de, iki tarafın her türlü önemli meseleyi tartışması için kilit bir platform ve kanaldır" ifadelerini kullandı. Sözcü sözlerine şöyle devam etti:

"Şunu vurgulamak istiyorum ki, Çin’in Afganistan politikası her zaman net. Yani, Afganistan’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne daima saygı gösteriyoruz, Afganistan’ın iç işlerine müdahale etmiyoruz, bütün Afgan halkına yönelik dostane politikalarda ısrar ediyoruz. Çin, Afgan halkının kendi kaderini tayin etmesine saygı gösterip, Afganistan’la iyi komşuluk ve işbirliği ilişkisi geliştirerek, Afganistan’daki reformda yapıcı rol oynamaya devam etmeye hazır."