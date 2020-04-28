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Gündem

ABD'nin istediği yardım yola çıkıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak" denildi.

2020-04-28 09:17:00 - 2020-04-28 09:34:28
ABD'nin istediği yardım yola çıkıyor

Milli Savunma Bakanlığı sabahın erken saatlerinde ABD'ye gönderilecek yardımların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD'ye ulaştırılacak.

Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor.

 

Yardım kolilerinde yine aynı mesaj

Daha önce 55 ülkeye yardım gönderen Türkiye, kolilerin üzerine Mevlana'nın sözlerini not etmişti. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler, karanlığın ardında nice güneşler var" sözleri ABD'ye gidecek yardımların üzerinde de yer aldı.

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Yorumlar

serdar-1.

a.b.d. kıbrıs barış harekatında bende askerdim,derhal kıbrıstan çıkın diye talimat vermişti,rahmetli ecevit,ne yaparsan yap biz adadaki toprağımızı ve oradaki türk vatandaşlarımızı koruyacağız demiş ve a.b.d.ye rest çekmişti.nereden nereye.
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Vay Arkadaş

Ülkede maske dağıtamayan haramiler, dünyaya koruyucu ekipman dağıtımı yapıyormuş. İktidarı kutsamak için yalan üretiminde dünya lideriyiz.
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