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ABD'nin Irak oyunu! Üssü istediler

ABD, Irak ordusunun kontrolüne geçen Kerkük’teki K1 askeri üssünün kendilerine verilmesi konusunda Irak Ordusu ile görüşme yaptı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:59
ABD'nin Irak oyunu! Üssü istediler

ABD askerlerinin 16 Ekim 2017'de Irak ordusunun kontrolüne geçen Kerkük’teki K1 askeri üssünün kendilerine verilmesi istedikleri iddia edildi.

Peşmerge Güçleri Pırde Cephesi Komutanı Nuri Heme Ali, ABD askerlerinin Kerkük'teki Keywan 1 askeri üssünün kendilerine verilmesini talep ettiklerini öne sürdü.

Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Nuri Heme Ali, "Amerikan askerleri Keywan 1 Askeri Üssüne giderek bu üssün kendilerine verilmesini istedi" dedi.

‘İlişkileri olumlu yönde etkiler'

Üsse yerleşmek isteyen askerlerin Suriye'den çekilen askerlerle Anbar'da bulunan birliklerden oluştuğunu dile getiren Heme Ali, "Karargah Amerikan askerlerinin yerleşmesi Peşmerge ve Irak ordusu arasındaki ilişkileri de olumlu yönde etkiler" diye konuştu.

Heme Ali ayrıca, "Kerkük'teki durumu normalleştirmek ve bölgeye yerleşen farklı güçlerin çekilmesini sağlamak için koalisyon güçleri ile ortak çalışma içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

Irak ordusuna geçmişti

Kerkük kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki K1 Askeri Üssü, DAEŞ saldırılarının başlangıcında Irak ordusu tarafından terkedilmiş ve üsse Peşmerge yerleşmişti. Stratejik üs rak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardında 16 Ekim 2017'deki Irak ordusunun kontrolüne geçmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 18:59
  1. ABD
  2. Irak
  3. Kerkük’teki K1 üssü

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