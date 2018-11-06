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ABD'nin ikiyüzlülüğü Pentagon raporunda! Hem Türkiye'ye, hem PKK'ya!..

Pentagon raporunda, ABD’nin hem Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istediği, hem de PKK’nın isim değiştirmiş versiyonu olan SDG’ye destek vermek istediği detayı dikkat çekti.

06 Kasım 2018 Salı 11:25
ABD'nin ikiyüzlülüğü Pentagon raporunda! Hem Türkiye'ye, hem PKK'ya!..

ABD’nin ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Teftiş Kurulunun temmuz-eylül raporunda, ABD ile Türkiye arasındaki Münbiç yol haritasına ilişkin, "Yol haritası henüz tamamlanmadı ancak şu ana kadar ABD'nin Türkiye ile ikili ilişkilerini geliştirme ve aynı zamanda ABD destekli SDG içerisindeki ana muharip güç olan YPG ile çalışmaya devam etme hedefini sağladığı görünüyor." ifadesi kullanıldı.

Pentagon'un DAEŞ  karşıtı Doğal Kararlılık Operasyonu'na ilişkin Kongreye sunduğu, temmuz-eylül dönemini kapsayan Teftiş Kurulu raporu yayımlandı. 

Türkiye YPG’yi terör örgütü olarak değerlendiriyor

Raporda, haziranda Türkiye ile ABD arasında üzerinde mutabakat sağlandığı belirtilen Münbiç yol haritasının amacının "Türkiye'nin Münbiç'teki YPG varlığına ilişkin kaygılarına çözüm bulmak olduğu" kaydedilerek Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile ilişkisinden dolayı YPG'yi terör örgütü olarak değerlendirdiği belirtildi.

Münbiç yol haritası kapsamında düzenlenen devriyelerin bölgedeki tansiyonu düşürdüğü ancak yol haritasının önünde zorlukların bulunduğu vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:

İkiyüzlülük! Hem Türkiye’ye, hem SDG’ye!..

"Yol haritası henüz tamamlanmadı ancak şu ana kadar ABD'nin Türkiye ile ikili ilişkilerini geliştirme ve aynı zamanda ABD destekli SDG içerisindeki ana muharip güç olan YPG ile çalışmaya devam etme hedefini sağladığı görünüyor."

ABD'nin Suriye'deki misyonu genişliyor

AA’nın haberine göre, raporda dikkat çeken bir nokta ise ABD'nin Suriye'deki misyonunun DAEŞ’in ötesine geçtiği değerlendirmesi oldu.

ABD'nin Suriye'deki ilk hedefinin sadece DAEŞ ile sınırlı olduğu hatırlatılan raporda, ABD yönetiminin Suriye'de üç geniş hedefinin daha ortaya çıktığı vurgulandı.

Raporda, "Bu politika hedefleri, İran ve İran'ın uzantılarını ülkeden çıkarmak, sekizinci yılında Suriye savaşının sonuçlarını etkilemek ve DAEŞ’ten alınan Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgeleri istikrara kavuşturmaktan oluşuyor." ifadesi yer aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un ABD'nin Suriye'deki İran varlığı sürdüğü sürece ülkede kalacağına yönelik açıklamalarının hatırlatıldığı raporda, İran'a yönelik politika hedefleri aynı zamanda ABD'nin Suriye'deki varlığının yasal dayanakları konusunda sorun oluşturduğuna dikkat çekildi. 

ABD, 2001'de El Kaide için çıkarılan Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası'nın DAEŞ’ yönelik yorumlanması üzerine Suriye'deki DAEŞ ile mücadele operasyonlarını yürütüyor.

DAEŞ’in bitirilmesiyle ABD'nin ülkedeki yasal dayanağı ortadan kalkmış olacak. 

“DAEŞ geri geliyor” kaygısı 

Raporda diğer bir dikkat çekici konu ise DAEŞ’in yeninden toparlandığı kaygısı oldu.  

DAEŞ’in "başarılı bir şekilde" yeraltına indiğine işaret edilen raporda, büyük toprak kayıplarına rağmen örgütün bu yıl içerisinde tekrar toparlanarak "küresel gizli bir terör ağı" haline geldiği belirtildi.

DAEŞ teröristlerinin Irak ve Suriye'de saklanabildiği kaydedilen raporda, "Savunma Bakanlığının misyonu DAEŞ’i kalıcı olarak yenmek. Savunma Bakanlığına göre bunun için Irak ve Suriye'de güvenliği sağlayacak ve terörle mücadele edebilecek yerel güvenlik güçlerinin oluşturulması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 11:25
  1. PKK
  2. SDG
  3. Suriye
  4. Pentagon
  5. ABD
  6. Türkiye

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