ABD'nin iki numaralı ismi Mike Pence'in koronavirüs test sonucu açıklandı
Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı duyuruldu.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından gözler ona en yakın isimlerden biri olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çevrildi.
ABD medyası, Pence'te yapılan en son koronavirüs testinin de negatif çıktığını duyurdu.