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Dünya ABD'nin iki numaralı ismi Mike Pence'in koronavirüs test sonucu açıklandı
Dünya

ABD'nin iki numaralı ismi Mike Pence'in koronavirüs test sonucu açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:53:00 -
ABD'nin iki numaralı ismi Mike Pence'in koronavirüs test sonucu açıklandı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından gözler ona en yakın isimlerden biri olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çevrildi.

ABD medyası, Pence'te yapılan en son koronavirüs testinin de negatif çıktığını duyurdu.

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