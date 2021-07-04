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Gündem ABD'nin iftiralarla dolu raporuna dair Suriye Milli Ordusu'ndan açıklama
Gündem

ABD'nin iftiralarla dolu raporuna dair Suriye Milli Ordusu'ndan açıklama

Suriye Milli Ordusu (SMO) Komutanlarından General Ziyad Haci Ubeyd, ABD'nin, Türkiye'nin çocuk savaşçı kullandığı yönündeki iftira raporuna dair, "ABD'nin çocuk raporu intikam raporudur" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 09:42:00 -
ABD'nin iftiralarla dolu raporuna dair Suriye Milli Ordusu'ndan açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de diktatör Beşar Esed yönetiminden ayrılan ve Türkiye'nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı Sultan Murad Tümeni'nin çocuk asker kullandığını ileri sürerek kasıtlı bir rapora imza attı.

SMO Komutanlarından General Ziyad Haci Ubeyd, skandal rapora dair açıklamalarda bulundu.

"Gelip araştırsınlar, biz hazırız"

Ubeyd şunları söyledi:

"Söylenenler sonuna kadar yalan. Gelip araştırsınlar, biz hazırız. Aramızda hiç çocuk asker yok. 130 bin askerimiz var. SMO içerisinde bir çok grup var ama hiç biri çocuk değil. Rapor tamamen yanlış."

"Rapor ABD Dışişleri Bakanlığı'nın değil, biz biliyoruz" diyen General Ziyad Haci Ubeyd, "Birleşmiş Milletler'den gelip incelesinler BM Güvenlik Konseyi'nden gelip incelesinler. BM Yemen'i İran destekli milislere bırakıp kaçmış. Deyrezor'da binlerce çocuğu asker yapıyorlar. Bunu görmüyorlar. Gelip İdlib'e baksınlar. Tüm askerlerimizin künyesi var. Aramızda çocuk yok. Bu rapor bizden intikam almak için yazılmış. Suriye değişik güçlerin kendi hesaplarını tasfiye ettiği bir arena olmuş, bazıları bu hesabı muhalefet üzerinden yapıyor" dedi.

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