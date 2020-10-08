  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD’nin Huawei’ye yönelik uyguladığı yaptırımlar Samsung’a yaradı
Dünya

ABD’nin Huawei’ye yönelik uyguladığı yaptırımlar Samsung’a yaradı

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, Huawei’ye yönelik uyguladığı yaptırımlar Samsung Electronics şirketine yaradı. Güney Koreli şirket Samsung Electronics, üçüncü çeyrekte işletme karını yaklaşık yüzde 60 artırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:42:00 -
ABD’nin Huawei’ye yönelik uyguladığı yaptırımlar Samsung’a yaradı

Samsung şirketi, temmuz ve eylül ayları arasında işletme gelirini 9,03 milyar euroya yükseltti. Bunun üzerine, geçen yıl aynı döneme oranla şirket işletme karını yüzde 60 yukarı çıkarttı. Özellikle Samsung’un son ürettiği ileri teknoloji içeren “Galaxy Note 20” ve “Galaxy Z Fold 2” akıllı cep telefonlarının şirketin gelirlerinin artmasında önemli rol oynadığı görülüyor.

Samsung Electronics şirketinin cirosu, dünya ekonomisinde 12. sırada yer alan Güney Kore’nin gayri safi yurt içi milli hasılasının yüzde 20’sine denk geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) geçtiğimiz yıl, Huawei şirketine Çin hükümeti ile bağlantıları ve Washington karşıtı casusluk faaliyetlerine katkıda bulunduğu sebebiyle yaptırım kararı almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenist..
'Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)'
Okur Postası

'Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)'

Gazetemiz okurlarından M. Fatih Kahraman, "Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Bedel mi ödediler? Yunanistan, ABD'ye sattı!
Dünya

Bedel mi ödediler? Yunanistan, ABD'ye sattı!

Büyük bir ekonomik krizde olan Yunanistan, ülkenin önemli şirketlerini ve stratejik noktalarını bir bir satıyor. Atina yönetimi bu kez Sakar..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay