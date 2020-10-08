ABD’nin Huawei’ye yönelik uyguladığı yaptırımlar Samsung’a yaradı
Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, Huawei’ye yönelik uyguladığı yaptırımlar Samsung Electronics şirketine yaradı. Güney Koreli şirket Samsung Electronics, üçüncü çeyrekte işletme karını yaklaşık yüzde 60 artırdı.
Samsung şirketi, temmuz ve eylül ayları arasında işletme gelirini 9,03 milyar euroya yükseltti. Bunun üzerine, geçen yıl aynı döneme oranla şirket işletme karını yüzde 60 yukarı çıkarttı. Özellikle Samsung’un son ürettiği ileri teknoloji içeren “Galaxy Note 20” ve “Galaxy Z Fold 2” akıllı cep telefonlarının şirketin gelirlerinin artmasında önemli rol oynadığı görülüyor.
Samsung Electronics şirketinin cirosu, dünya ekonomisinde 12. sırada yer alan Güney Kore’nin gayri safi yurt içi milli hasılasının yüzde 20’sine denk geliyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) geçtiğimiz yıl, Huawei şirketine Çin hükümeti ile bağlantıları ve Washington karşıtı casusluk faaliyetlerine katkıda bulunduğu sebebiyle yaptırım kararı almıştı.