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ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,7 milyon varil azaldı- Ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 200 bin varil artışla yaklaşık 11,9 milyon varil oldu

17 Ocak 2019 Perşembe 10:28
ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş

ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,7 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,7 milyon varil düşüşle 437,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin benzin stokları, geçen hafta 7,5 günlük milyon varil artarak 255,6 milyon varile yükseldi. Bir önceki hafta ise benzin stoklarındaki artış miktarı 8,1 milyon varil olarak kaydedilmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde kaldı.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol üretimi, geçen hafta günlük ortalama 200 bin varil yükseldi. Böylece, 5 Ocak-11 Ocak haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 11,9 milyon varille rekor seviyede seyretmeye devam ederken son 53 haftada 42'nci kez artış gösterdi.

EIA'nın "Aralık 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.



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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:28
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