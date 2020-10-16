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Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları azaldı
Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 08:32:59 -
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,8 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,8 milyon (yüzde 0,8) azalışla 489,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 640,8 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 1,6 milyon varil (yüzde 0,7) azalışla 225,1 milyon varile geriledi.

- Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 447 bin varil azalarak yaklaşık 5,28 milyon varil olurken, petrol ihracatı günlük ortalama 524 bin varil azalarak 2,13 milyon varil seviyesine geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 3-9 Ekim haftasında 509 bin varil azalarak yaklaşık 10,950 milyon varil oldu.

EIA'nın Ekim 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,2 milyon varil olması bekleniyor.

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