  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'nin güneyini vuran şiddetli fırtınalarda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü
Dünya

ABD'nin güneyini vuran şiddetli fırtınalarda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü

ABD'nin güney eyaletlerinde şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 06:46:00 -
ABD'nin güneyini vuran şiddetli fırtınalarda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü

Ülke basınındaki haberlere göre, şiddetli fırtınalar çok sayıda evi tahrip ederken binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı.

7 kişinin hayatını kaybettiği Alabama eyaletinin valisi Kay Ivey, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore ve Tallapoosa bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23