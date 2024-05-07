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Dünya ABD’nin Gazze kıyısına iskele inşa etti
Dünya

ABD’nin Gazze kıyısına iskele inşa etti

Yeniakit Publisher
2024-05-07 23:25:00 -
ABD’nin Gazze kıyısına iskele inşa etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD ordusunun Gazze Şeridi kıyısına insani yardımların bölgeye deniz yoluyla ulaştırılması için inşasına başladığı iskelenin yapımının tamamlandığını duyurdu.

ABD ordusu, Gazze Şeridi kıyısına insani yardımların bölgeye deniz yoluyla ulaştırılması için inşasına başladığı iskelenin yapımını tamamladı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, yaptığı açıklamada Kıyı Ötesi Ortak Lojistik (JLOTS) adlı iskelenin iki bölümünün inşasının tamamlandığını aktararak, "Bugün itibarıyla JLOTS’un iki bölümünün, yüzen iskele ve Trident iskelesinin inşaatı tamamlandı ve açık denizde son hareketini bekliyor" dedi.

Hava koşulları nedeniyle ABD ordusunun iskeleyi Gazze’de karaya demir atacak konuma getiremediğini ifade eden Singh, "Bugün hala JLOTS bileşenlerinin taşınması için güvensiz koşullara neden olan şiddetli rüzgarlar ve yüksek dalgalar bekleniyor. Dolayısıyla inşaatta yer alan iskele bölümleri ve askeri gemiler hala Aşdod Limanı’nda bekliyor" dedi. Singh, ABD’nin şu anda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bulunan MV Sagamore gemisine JLOTS üzerinden boşaltılması planlanan yardımları yüklediğini belirterek, "Sagamore, JLOTS’u kullanacak bir kargo gemisidir ve USAID ve diğer ortaklar dünyanın dört bir yanından yardım toplarken GKRY ile açık denizdeki yüzer iskele arasında seferler yapacak" dedi. Singh, ayrıca iskelenin hareketinin hava ve güvenlik koşullarına bağlı olacağını ancak Savunma Bakanlığı’nın iskeleyi "bu haftanın sonlarında" yerine oturtmayı umduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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