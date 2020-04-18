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Aktüel

ABD'nin Florida eyaletinde Kovid-19 nedeniyle kapanan plajlar açıldı

Plajlarda, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması tepkilere neden oldu

2020-04-18 22:05:27 -
ABD'nin Florida eyaletinde Kovid-19 nedeniyle kapanan plajlar açıldı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan park ve plajlardan bazıları açıldı.

Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette bazı plajların açılmasına onay verdi. Yürüyüş, koşu, sörf, yüzme, bisiklet sürme gibi egzersizler için açılan bazı park ve plajlar, 06.00-11.00 ve 17.00-20.00 saatlerinde serbest olacak.

Plajlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ise Twitter'da tepkilere neden oldu.

30 Nisan'a kadar ''Evde kal'' talimatının uygulandığı Florida'da şimdiye kadar 25 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalanırken, 740 kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD genelinde şimdiye kadar 715 bin 536 kişi virüsten etkilendi, 37 bin 625 kişi ise hayatını kaybetti.

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