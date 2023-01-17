ABD'nin F-35'lerine karşı alındı! Ortalık karışacak

İran'dan İsrail ile olan gerilimde dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. İsrail'in F-35'lerine karşılık hava kuvvetlerini Su-35'lerle güçlendirmek isteyen İran, Rusya'da savaş uçağı alma kararını imzaladı. ABD-Rusya çekişmesinde sık sık gündeme gelen F-35'ler ve Su-35'ler bu kez İran ve İsrail için karşı karşıya gelecek.

İran, en büyük düşmanı olarak gördüğü İsrail'in F-35'lerine karşı ordusunu Rus yapımı Su-35'lerle güçlendiriyor. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada, F-35'e karşı Rus Su-35 savaş uçaklarının sipariş edildiği ve bu son teknoloji uçakların üç ay içinde teslim alınacağı doğrulandı.

F-35'e karşı Su-35

İran, Rusya'dan 24 adet Su-35 savaş uçağı aldı. Mart ayından İran Hava Kuvvetleri envanterine girecek olan Su-35 savaş uçakları, F-35'e rakip olmasıyla biliniyor.

Su-35'lerin süper manevra kabiliyetine ve çift motora sahip oluşu, onu rakiplerine kıyasla cezbedici kılıyor.

Genellikle hava üstünlüğünü korumak isteyen ülkelerce tercih edilen Su-35 savaş uçakları, olası bir it dalaşında da rekabete meydan okuyor.

Söz konusu Su-35 savaş uçaklarının 21 Mart itibariyle teslimatının başlayacağını açıklayan Meclis Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Shahriar Heidar, İran'ın Rusya'dan helikopterler, füze sistemleri ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda askeri donanım satın aldığına dikkat çekti.

Hava Kuvvetleri envanterini güçlendirmek isteyen İran, ilerleyen süreçte Rusya'dan yeni silahlar ve savaş uçakları satın almayı planlıyor.