ABD'nin F-35 kararı sonrası Türkiye harekete geçti: Ömürleri 20 yıl uzatılacak
ABD'nin F-35 kararı sonrası Türkiye F-16 savaş uçaklarının ömrünü uzatmak için kolları sıvadı. Savunma Başkanlığı tarafından başlatılan proje ile Savaşan Şahinler’in yapısal ömrü 20 yıl uzatılacak.
Savunma Sanayii Başkanlığı Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasının ardından, Hava Kuvvetleri'nin gücünü korumak için önemli bir modernizasyon projesi başlattı. Proje kapsamında F-16 savaş uçaklarının ömrü 20 yıl uzatılacak. CNN TÜRK hummalı çalışmaları yerinde izledi.
F-16'ların ömrü 20 yıl uzayacak
Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı B planı devreye soktu ve 50 kişilik özel bir ekip hummalı bir çalışmaya girerek Savaşan Şahinler’in ömrünü 20 yıl uzatacak o modernizasyon için kolları sıvadı.
Nöbeti Milli Muharip Uçak devralacak
Proje kapsamında 2023 yılına kadar 35 adet F16 uçağının modernizasyon çalışmasının tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar sonunda F-16’lara 4.000 saatlik ek ömür sağlanmış olacak ve Çelik Kanatlar’ın 2041’e kadar havada kalması sağlanacak. F-16’lar daha sonrasında nöbeti Milli Muharip Uçak’a devredecek.