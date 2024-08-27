ABD'nin etekleri tutuştu: Bu savaşı kaybederiz!

Küresel basının önemli yayın organlarından ABD merkezli Defense News’in elde ettiği bilgilere göre ABD Kongresi Çin ile olası bir savaşta ABD’nin kazanıp kazanamayacağına ilişkin geniş çaplı bir rapor hazırlattı. Rapordaki bilgilere göre yetersiz endüstri, hazırlık, teknolojik girişimciliğin durağanlığı ve düşük bütçe dolayısıyla “ABD’nin savaşı kaybetme olasılığı” bulunuyor. ABD Kongresi Ulusal Savunma Stratejisi Komisyonu tarafından; hem hükümet kurumları hem de stratejik savunma, dış politika ve endüstri kuruluşlarının katılımlarıyla bir yılda hazırlanan rapora göre ABD, savaşın finansal, endüstriyel ve teknolojik boyutları açısından yetersiz. Rusya ile Çin’in bir çatışma halinde birlikte hareket etmesi beklendiği vurgulanan raporda ayrıca ABD’nin bu durumda çok cepheli bir savaşı sürdürmekte uzun vadede zorlanacağı da ifade ediliyor.

STOKLAR TÜKENECEK

Raporun geçtiğimiz Pazartesi günü ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi’ne teslim edildiği ifade edilmekte. Rapora göre ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) savaş gücü oluşturmaya yönelik amaçları ile gerçeklik arasında büyük bir boşluk bulunmakta. Pentagon özellikle “Çin’in endüstriyel savaş gücü kapasitesinin ABD’nin üstünde olduğu noktasını” görmezden gelmekte. Rapora göre gizliliği kaldırılmış Pentagon savaş strateji raporlarına göre ABD’nin konvansiyonel mühimmatı Çin karşısında 3 ya da 4 hafta içinde tükenirken anti-gemi ya da hava savunma mühimmatı gibi stratejik donanımlar ise birkaç gün içerisinde bitecek. Bu mühimmatların yeniden üretimi ise en az bir yıl almakta. Çin’in elindeki mühimmat stoku ise bir yıl savaş sürdürmeye yetecek kadar güçlü.

3. DÜNYA SAVAŞINI TETİKLEYEBİLİR

Raporda olası bir Çin savaşında Rusya, İran ve Kuzey Kore’nin de savaşa “kesinlikle” dahil olacağını vurgularken böylesine bir ittifakın ABD’yi stratejik açıdan çok zorlayacağı vurgusu yapılmakta. Çoklu ittifakın ayrıca Avrupa’dan Pasifik ve orta Doğu’ya kadar genişleyen çok cepheli çatışmalar doğuracağı ve bu yayılımın ABD’nin yanı sıra NATO’nun da kapasitesinin ötesinde olduğu uyarısı rapordaki önemli noktalar arasında yer almakta.

YAYILMACI OLACAKLAR

Raporda savunmaya yönelik olarak karar verici mercilere özel sektörle çok daha güçlü bir işbirliği içine girilmesi, bilişim teknolojileri sektörüne büyük ağırlık verilmesi, endüstriyel üretimin artırılması önerileri de sıralanıyor. Kilit öneme sahip mühimmat üretimine ağırlık verilmesi, ABD’nin dünyadaki üslerine çok daha fazla savaş aracı yerleştirilmesi ve diğer ülkelerden daha fazla silah alımı yapılması da raporun önerileri arasında yer almakta.

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KRİZ KAPIDA

Rapor ABD’nin Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük savunma kriziyle karşı karşıya kaldığını ve durumun giderek daha da kötüye gittiğini vurgularken kullanılan şu ifadeler durumun ne kadar kritik olduğunu ortaya koymakta: “ABD’nin savaş kapasitesi ve üretim gücü büyük savaş zamanı bir yana günümüzdeki çatışmalar için bile yetersiz kalmakta. Hazırlık süreci bürokratik hızla ilerlerken tehlike savaş zamanı aciliyetiyle yaklaşmakta. Zorunlu askerlik olmadığı için ciddi personel sıkıntısı yaşanırken aynı problem özel sektörde de bulunmakta. Savaşa hazırlık noktası kırılmak üzere. ABD’nin acilen Soğuk Savaş dönemi savunma bütçesine geçmesi gerekiyor.”

Kaynak: Web Özel